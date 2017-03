Udinese Juventus streaming come e dove vedere

Nel match domenicale della 27esima giornata di Serie A, che si terrà alle ore 15, Udinese e Juventus si sfideranno alla Dacia Arena. La Vecchia Signora guidata dal tecnico Max Allegri è un autentico rullo compressore in campionato e i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono già 7 e il sesto scudetto consecutivo appare cosa praticamente sicura. Dall'altra parte, i friulani hanno ormai disputato un intero girone con il nuovo allenatore Luigi Delneri ha sostituito Giuseppe Iachini. Il 14esimo posto in graduatoria con 14 punti sulla cosiddetta zona rossa è comunque tranquillizzante.

Udinese Juventus formazioni probabili e ultime notizie

Anche contro l'Empoli, nell'ultima giornata di campionato, la Juventus ha dimostrato di attraversare un buon momento di forma, e le sue giocate in attacco sono state molto efficaci. Allegri inoltre è riuscito ad inserire al meglio anche Pjaca si sta rivelando una risorsa preziosa. Una gara, quella alla Dacia Arena che non può avere altro pronostico che una vittoria juventina e in cui il croato potrebbe trovare spazio. Nessun problema per Bonucci, pronto a proteggere il portiere Buffon insieme a Chiellini. Nel 4-2-3-1, in mezzo al campo ci saranno Pjanic e Rincon. Mandzukic e Dybala affiancheranno Higuain in prima linea con appunto il giovane croato che potrebbe trovare spazio.

Udinese Juventus streaming live gratis

La partita Udinese Juventus può essere vista in streaming live anche in italiano e gratis. Viene infatti trasmessa da Sky e da Mediaset Premium, che hanno sviluppato specifici servizi per lo streaming ovvero Sky Go e Premium Play. Si tratta delle porte di ingresso al live streaming su tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone. E c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non serve abbonarsi al canale satellitare. Le promozioni adesso in vigore prevedono la possibilità di vedere in streaming anche una sola partita, come Udinese Juventus, a 9,99 euro, ma non mancano le occasioni di acquistare ticket mensili a 19,99 euro, stagionali a 99,99 euro o pass con contenuti variabili.

