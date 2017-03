Cagliari Inter streaming e in italiano gratis

Dopo il KO contro la Roma, l'Inter vuole riprendere la rincorsa alla posizioni alte della classifica ma deve anche fare attenzione a un rischioso scivolone in una difficile trasferta. Contro il Cagliari neopromosso è vietato sbagliare e Pioli è pronto a qualche cambiamento di formazione: potrebbe mettere in campo Banega per avere maggiori opzioni in mezzo al campo. In casa rossoblu l'aria è piuttosto tranquilla e il tecnico Rastelli non rinuncerà al modulo di gioco spregiudicato e a quell'atteggiamento tattico che finora ha fatto sì che il suo Cagliari se la giocasse alla pari con tutte le formazioni della massima serie. Altri tre punti sono possibili?

Cagliari Inter formazioni e novità

Pioli ritrova Banega, destinato a prendere il posto di Joao Mario. In avanti ancora Candreva e Perisic a rifornire di assist Icardi, il riferimento avanzato; in panchina, tuttavia, scalpita Eder che pare essere più avanti anche di Gabriel Barbosa nelle gerarchie del tecnico nerazzurro. Tra i padroni di casa, Joao Pedro e Sau giostreranno da trequartisti alle spalle di Borriello, di cui si vocifera un possibile ritorno in Nazionale. A centrocampo, il compito di fare da raccordo con la difesa spetta Dessena, Barella e Ionita. Nel pacchetto arretrato, invece, spazio ancora a Murru e Isla sulle fasce, mentre pare intoccabile anche il duo centrale composto da Pisacane e il portoghese Bruno Alves, leader carismatico degli isolani.

