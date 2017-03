Questo è il momento della verità per l'Inter di Stefano Pioli, che in trasferta contro il Cagliari dovrà riannodare il filo con la vittoria smarrito la settimana scorsa.

Domenica pomeriggio l'Inter di Stefano Pioli affronterà il Cagliari provando a ritrovare la vittoria dopo la sconfitta casalinga contro la Roma che ha ricacciato indietro in classifica la compagine nerazzurra. Le individualità di spicco non mancano all'Inter, ma il tecnico nerazzurro non ha ancora trovato il giusto amalgama per riuscire a raggiungere la necessaria continuità di risultati anche contro le grandi squadre. Le tante vittorie consecutive hanno regalato entusiasmo ai tifosi e nuove consapevolezze alla squadra, ma l'Inter non è ancora riuscita a entrare nella zona Champions League.

Cagliari Inter: aggiornamenti e formazioni

Una carta a sorpresa per dare una scossa alla squadra potrebbe essere quella dell'utilizzo di Banega, alle spalle di Mauro Icardi ormai leader interista. L'argentino ex Siviglia potrebbe tornare a giocare dal primo minuto anche per via delle condizioni non ottimali di Joao Mario.

L'Inter dovrà fare comunque estrema attenzione a un Cagliari che dopo un inizio incerto, dovuto anche all'adattamento al nuovo campionato, essendo i sardi neopromossi dalla Serie B, ha trovato il passo giusto e si è portato a 16 punti dalla zona salvezza. La squadra di Rastelli è formazione solida e soprattutto capace di lottare fino all'ultimo minuto per fare risultato, come dimostrato in questa prima parte di campionato.

Il tecnico rossoblu ha trovare un rinforzo prezioso in Borriello in attacco, ma sta vedendo migliorare il rendimento di una difesa che aveva traballato non poco nelle prime uscire di questo nuovo massimo campionato.

Cagliari Inter streaming: come e dove vedere

Cagliari Inter può essere vista in streaming live anche in italiano e gratis. La partita viene infatti trasmessa su Sky e Mediaset Premium. Entrambe mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite tramite le app Sky Go e Premium Play. Tutte e due gli strumenti aprono le porte alla visione delle partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Da non dimenticare anche Now TV che permette di acquistare le partite, compresa Cagliari Inter, anche ai non abbonati. Il costo della singola gara è di 9,90 euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui abbassare il prezzo per un solo evento.

