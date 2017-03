Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 Tripiedi, Bellanova, Marzano

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:11): In ogni schieramento vi sono delle persone che si stanno occupando di più degli altri sulle novità per le pensioni sia per l'immediato, ma soprattutto in vista di un programma potenziale. E alcuni di questi fanno già parte ufficialmente nelle ultime notizie e ultimissime di alcuni cntri di studio creati per le novità per le pensioni, mentre altri stanno assumendo sempre più rilevanza e paiono poter anche coprire dei ruoli davvero importanti se il proprio schieramento dovesse arrivare all'esecutivo.

In vista di un voto anticipato che potrebbe tenersi a giugno o, come riportano le ultime e ultimissime notizie, più probabilmente il prossimo settembre, centrodestra e centrosinistra si stanno riorganizzando tra scissioni e nuove eventuali coalizioni e stanno iniziando a lavorare sulle piattaforme da sviluppare e presentare, definendo temi e questioni prioritarie che, come emerso dalle ultime notizie, punterebbero soprattutto a riconquistare fiducia e consensi da parte dei cittadini. Se fino a qualche tempo fa nella logica del consenso sembravano, infatti, rientrare misure come taglio delle imposte e agevolazioni fiscali per le imprese, oggi si punta si misure sociali e novità per le pensioni tanto care ai cittadini.

Le ultime posizioni di Teresa Bellanova e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro che si sta occupando della definizione delle prime linee guida della piattaforma dell’attuale maggioranza, il vice ministro dello Sviluppo economico, Teresa Bellanova, particolarmente apprezzata dall’ex segreteria di questo esecutivo e che potrebbe essere indirizzata al Dicastero dell’Occupazione. Non è, infatti, la prima volta che la Bellanova viene associata al Dicastero dell’Occupazione: in occasione delle dimissioni dell’ex premier e del rinnovamento della squadra dell’esecutivo, il suo nome era tra quelli di coloro che avrebbero potuto prendere la guida del Dicastero dell’Occupazione, poi invece nominata allo Sviluppo Economico. Ex sindacalista Cgil, la Bellanova potrebbe preparasi ad avere un ruolo decisamente importante per quanto riguarda le prossime discussioni per la definizione di ulteriori le novità per le pensioni, considerando che da sempre è tra coloro che rilanciano sull’importanza delle novità pensioni profonde come quota 100 e quota 41 per tutti, capaci, come da tempo ormai si dice, di dare nuova spinta all’occupazione giovanile e, quindi, allo sviluppo economico dell’Italia in generale.

Le ultime posizioni di Marzano e conseguenze per novità per le pensioni

E’ tra gli studiosi che si stanno occupando di mettere a punto la nuova piattaforma del centrodestra tra misure per rilancio di occupazione, di contrasto all’indigenza, per sicurezza e immigrazione: stiamo di parlando Marzano. Iinsieme ad altri colleghi, si sta occupando di rendere il centrodestra, come auspicato dal leader di Forza Italia, lo schieramento politico della protezione sociale. Del resto, è noto come si tratti di uno schieramento che, pur non portando avanti in maniera forte come gli altri le novità per le pensioni, ha sempre parlato di una necessità di revisione delle attuali norme pensionistiche, accompagnata da un generalizzato aumento delle pensioni più basse. E, stando alle ultime notizie, sarebbe anche favorevole a quella forma di assegno universale per tutti di cui si parla negli ultimissimi giorni.

Le ultime affermazioni di Tripiedi e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, l’onorevole Tripiedi del Movimento pentastellato, sulla scia di quanto già fatto da altri esponenti del suo schieramento politico, è tornato in questi ultimi giorni a rilanciare prepotentemente sulla necessità di approvazione di novità per le pensioni. Particolare sostegno è stato espresso per l’approvazione di novità per le pensioni di quota 100, che ormai sembra essere tornata al centro dei programmi di tutti gli schieramenti politici; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; e introduzione dell’assegno universale per tutti coloro che in tarda età si ritrovano senza occupazione e ancora lontani dal raggiungimento della pensione finale.