Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 spiragli elezioni subito per rilancio

Andare al voto anticipato potrebbe rappresentare l’unica possibilità di un rilancio immediato di importanti novità per le pensioni che finalmente riescano a sbloccare quella situazione occupazionale italiana che frena, di conseguenza, produttività, consumi e crescita economica in generale. Le ultime notizie sullo stato di salute del nostro Paese continuano a non essere positive e diversi organismi internazionali ed enti privati continuano a parlare, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, di blocco e stagnazione dell’Italia.

La stessa Comunità, che da sempre è alla ricerca di una stabilità e del raggiungimento di un equilibrio sulla tenuta dei conti pubblici, si rende conto che tutto è fermo attualmente e che è diventato necessario fare qualcosa. Questa posizione probabilmente potrebbe rappresentare un nuovo spiraglio per il nostro Paese. E si tratterebbe di un cambiamento importante, considerando che sia organi privati che comunitari iniziano a preoccuparsi seriamente della situazione italiana. Spiragli concreti per fare nuovi possibili passi sono rappresentati:

dall’arrivo in Aula, entro la fine di questo mese, del sistema di voto; dal fatto che sembra si stia accelerando sulla costituzione di nuovi schieramenti; dagli accordi che si stanno cercando per dare vita a nuove coalizioni.

Ritorno del sistema di voto in Aula e conseguenze per novità per le pensioni

Il ritorno delle discussioni sul sistema di voto in Aula porterà alla definizione di nuove elezioni: probabilmente, stando alle ultime notizie, più che tenersi a giugno, sembra più probabile che slittino a settembre, per una mera questione di tempi tecnici, in ogni caso, che si tengano a giugno o a settembre, comunque saranno elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza dell’attuale legislatura nel 2018. Andare al voto anticipato rappresenta, come da tempo ormai diciamo, un’occasione ideale per il rilancio di quelle novità per le pensioni tanto care ai cittadini e che tutti gli schieramenti politici stanno inserendo nei loro programmi. Si va, infatti, alla ricerca del consenso e, rispetto agli anni precedenti, la strategia in tal senso non sarà puntare su una riduzione delle imposte e agevolazioni alle aziende, come già accaduto, ma puntare sulle questioni care ai cittadini, novità per le pensioni in primo luogo, seguite da misure si sostegno sociale e di rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile.

Nell’attesa che entro fine mese vengano, dunque, presentate le bozze per i sistemi di voto dai diversi Gruppi che vi stanno lavorando, i diversi schieramenti si stanno muovendo per una loro riorganizzazione interna e alla volta di eventuali coalizioni in vista di un voto che probabilmente non avrebbe alcun vincitore certo in mancanza di coalizioni. E così, mentre il centrodestra discute ancora di eventuali super alleanze per un listone unico che però il leader di Forza Italia non vuole e di eventuali primarie volute dalla Lega, puntando, in ogni programma delle diverse forze interne su novità per le pensioni di totale revisione dell’attuale sistema previdenziale, con particolare attenzione a quota 100 e assegno universale, il centrosinistra sembra ormai essersi definitivamente frammentato, tra:

attuale maggioranza per cui l’ex premier ed ex segretario si prepara a presentare a giorni le prime linee guida di un nuovo programma, che dovrebbe prevedere, come già annunciato sul suo nuovo blog, riduzione dell’Irpef, novità per le pensioni e nuovo assegno universale collegato alla obbligatoria ricerca di un nuovo lavoro; democratici e progressisti, guidati da Rossi, Speranza e Scotto, particolarmente dalla parte di importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti; Campo progressista di Pisapia, anche lui tendente a novità per le pensioni come quota 100, capace di dare nuova spinta a ricambio generazionale a lavoro, e quindi all’occupazione giovanile, insieme a misure di sostegno sociale.

Diversa invece la situazione del Movimento pentastellato, da sempre pronto ad andare al voto subito, da sempre pronto a rilanciare su novità per le pensioni profonde che mirino innanzitutto ad abbassare l’età pensionabile per tutti. Stando alle ultime notizie, le novità per le pensioni ancora una volta rilanciate dai pentastellati riguardano:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni con assegno universale per tutti; novità per le pensioni di quota 41 per tutti.