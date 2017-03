Auguri Festa della Donna frasi, video, foto, immagini da inviare su Facebook, WhatsApp, email, sms divertenti, originali, simpatic

Non è affatto difficile riuscire a trovare con pochi le migliori frasi per fare gli auguri per la Festa della Donna.

Anche per la Festa della donna occorre andare alla ricerca delle frasi più simpatiche, dei video più divertenti e delle foto più originali per fare gli auguri ovvero per dare un segnale di vicinanza a tutte le donne che ci stanno vicine. Si tratta di una ricorrenza pensata esclusivamente per loro e dal significato più profondo di quanto può distrattamente apparire. Tuttavia è sempre tempo di augurare a tutte le donne, amiche e colleghe di lavoro, fidanzate e mogli, mamme e nonne, una giornata speciale. E anche in un'ottica di simpatia. L'impresa non è difficile se si fa riferimento alle tante proposte sulla Rete, strategiche sia per chi cerca qualcosa di rapido da inviare via Facebook o WhatsApp e sia per chi intende invece inviare un più articolato messaggio di posta elettronica.

Frasi Auguri Festa della donna da inviare su Facebook, WhatsApp

Non è affatto difficile riuscire a trovare con pochi click le frasi per fare gli auguri per la Festa della Donna. Di siti web da visitare ce ne sono a centinaia. Di conseguenza la principale difficoltà è piuttosto rappresentata dalla capacità di orientarsi per individuare il messaggio che fa al caso proprio. Alcuni dei più popolari sono pensieriparole, frasionline.it, frasidamore.net e sms-pronti.com. In tutti i casi si tratta di pensieri che possono rivelarsi adatti sia per la spedizione tramite un semplice SMS che con un più articolato messaggio di posta elettronica. Un esempio da sfruttare in vista dell'8 marzo 2017? "La mia piccola sorellina sta davvero diventando donna! Allora a te quest'anno un mare di mimosa in cui tuffarti, perché il passaggio da bimba a donna sia dolce e profumato come questo magnifico fiore!".

Foto, immagini da inviare per la Festa delle donne

Gli auguri pe la Festa delle donne passano anche dalle cartoline elettroniche. Tra le tabte opzioni ci sono anche le card digitali di kisseo.it. Le proposte sono tutte gratuite e facilmente utilizzabili. Biglietti, poesie e filastrocche, attestati, disegni, striscioni, carta da lettere, segnalibri, lavoretti in vista del nuovo anno, per grandi e piccoli, sono proposti dal sito maestramary.altervista.org. Si tratta un sito originale e molto semplice nella sua struttura. Infine, per chi preferisce un tocco di ricercatezza, consigliamo di visitare quei portali web che propongono citazioni d'autore a firma i Oriana Fallaci, Tommaso Montini, Elsa Morante, Sofocle, Khaled Hosseini, Adalbert von Chamisso, Enzo Biagi, Kahlil Gibran e Honorè De Balzac.

Auguri Festa della Donna con video

Come fare e dove trovare i migliori video per la Festa delle donne? In prima battuta è possibile procedere con una ricerca dedicata sulla piattaforma YouTube. I risultati sono tanti e con la visione dei primissimi secondi è possibile capire sin da subito se la proposta è quella giusta. Quindi esiste un portale ben frequentato e piuttosto popolare, videohive.net, in cui sono presenti decine e decine di filmati simpatici e irresistibili, tra cui andare alla ricerca del filmato più adatto.