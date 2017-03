Festa della Donna auguri frasi e messaggi, iniziative e musei gratis, sciopero mondiale delle donne

Con la Festa della Donna 2017 alle porte è già tempo di pensare alle migliori frasi per fare gli auguri con un bel messaggio da spedire con SMS, con una email via WhatsApp o con una condivisione pubblica su Facebook. Basta fare una rapida ricerca su Internet per scoprire come non solo sono tanti i siti che propongono buone idee, simpatiche e originali, con tanto di classifica di gradimento, anche per questa occasione. Le soluzioni proposte sono per tutte ovvero adatta per mamme e nonne, amiche e colleghe di lavoro, fidanzate e mogli Tra i più interessanti segnaliamo aforisticamente.com, in cui rientrano anche proposte che vanno al di là dei tradizionali canoni e citazioni d'autore come questa di Oriana Fallaci: "Le donne non sono una fauna speciale e non capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento a parte: come lo sport, la politica e il bollettino meteorologico".

Un'altra piattaforma di riferimento è senza dubbio frasionline.it, che espone un contatore con le frasi più dedicate. Tra le migliori rientra questa di Lello, già utilizzata decine di volte: "Come riusciamo, giorno dopo giorno, a vivere sereni, contenti, come facciamo a ritrovare sempre il sorriso nonostante le tante avversità? Semplice, grazie alla donna che abbiamo accanto! Auguri donne e grazie di esistere!". Sono interessanti anche le proposte di carloneworld.it, anche se in realtà si distingue soprattutto per la varietà delle cartoline elettroniche. Merita attenzione anche angolodellefrasi.it così come della partita degli auguri per la Festa delle donne 2017 fa naturalmente parte anche frasiaforismi.com, che partecipa anche con questa proposta: "Per la festa dell'8 Marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te!".

Iniziative e musei gratis per le donne l'8 marzo

Musei gratis per le donne l'8 marzo 2017. Sul sito beniculturali.it è presente l'elenco completo dello strutture che partecipano, dislocate nelle regioni italiane Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

Sciopero mondiale delle donne

Sempre l'8 marzo si profila un grande sciopero delle donne. La scelta di questa data non è casuale perché proprio adesso le organizzatrici vogliono attirare l'attenzione sulla condizione femminile segnata da discriminazioni e violenza. E allora vanno messi in conto assemblee, flash mob, astensione dal lavoro e cortei, anche in Italia. Gli 8 punti centrali dello sciopero sono:

La risposta alla violenza è l'autonomia delle donne Senza effettività dei diritti non c’è giustizia né libertà per le donne Sui nostri corpi, sulla nostra salute e sul nostro piacere decidiamo noi Se le nostre vite non valgono, scioperiamo! Vogliamo essere libere di muoverci e di restare. Contro ogni frontiera: permesso, asilo, diritti, cittadinanza e ius soli Vogliamo distruggere la cultura della violenza attraverso la formazione Vogliamo fare spazio ai femminismi Rifiutiamo i linguaggi sessisti e misogini