Auguri Festa della Donna messaggi, video, frasi, sms, cartoline animate da inviare Facebook, WhatsApp, cellulari

Facile andare alla ricerca delle migliori frasi per fare gli auguri per la Festa delle donne in caso di buona consultazione del web.

A grandi passi da una festa all'altra ed è adesso già tempo di pensare alle frasi di auguri per la Festa della Donna. Si tratta di una ricorrenza speciale da celebrare con tutte le donne che ci stanno accanto, dalle amiche alla mamma, dalle colleghe di lavoro alle sorelle fino ad arrivare a moglie o fidanzata che sia. Un messaggio di auguri, inviato via Facebook o WhatsApp, è sempre una buona idea. D'altronde non mancano le soluzioni e le idee proposte dal web, anche sotto forma di foto, immagini e MMS, così come di tradizionali SMS da inviare sul cellulare. In fin dei conti, non tutti hanno uno smartphone di ultima generazione o sono comunque equipaggiati con un software di messaggistica istantanea, come WhatsApp appunto, o di un profilo sui social network, Facebook su tutti. Occorre perciò essere aperti a ogni possibilità.

Frasi auguri per la Festa delle Donne

Non si può allora fare a meno di non inviare un messaggio o un SMS via via Facebook o WhatsApp per la Festa delle Donne. Il ventaglio delle scelte è molto ampio, come abbiamo visto in questa raccolta delle migliori frasi originali e divertenti, ma anche catalogate in base al destinatario. Qualche esempio? La paittaforma pensieriparole.it suggerisce tra le tante

Le donne sono le persone che soffrono, ascoltano, aiutano, comprendono, vivono. Una donna è come un fiore di curare. Guai a chi fa piangere una donna.! Chi lo fa, non è nato del ventre di una donna. Auguri a tutte le Donne vere. Ma lasciate stare le mimose sugli alberi, le donne vanno amate e rispettate ogni anno, perché sono le creature più belle del mondo, perché sono donne quelle che ci mettono al mondo.

E non è da meno sms-pronti.com, utile per ogni circostanza, tra cui appunto la Festa della donna:

Pensami quando la notte occupa la tua stanza. Abbracciami quando sono nella tua mente. Baciami e ascolta il mio sussurrare, cogliendo tutti i miei brividi d'amore quando il tuo cuore ti porta a me. Se vuoi giocare, gioca... Se vuoi amare, ama... Ma non giocare amando perché e l'unico gioco dove non si ride e io purtroppo sono stata vittima del tuo gioco, ma nonostante tutto ti amo ancora.

Immagini e cartoline animate da inviare Facebook, WhatsApp, cellulari

Per cogliere maggiormente nel segno è consigliabile accompagnare le frasi di auguri con immagini, foto, MMS. In questo modo l'impatto sarà maggiore e il proprio messaggio di buon anno avrà un impatto maggiore. Ma dove trovare immagini e cartoline elettroniche realmente originali e simpatiche? Proviamo a fare un passo in più ovvero andare al di là delle consuete proposte. Una prima buona proposta è senza dubbio la piattaforma 123greetings.com. Certo, la lingua utilizzata è quella inglese, ma le foto hanno appunto un carattere universale per cui il linguaggio è universale. Non è ovviamente la sola risorsa a cui fare riferimento, considerando che è consultabile anche la specifica sezione sula Festa della Donna presente su dgreetings.com. Immagini, foto e mms sono tutti gratis e sfruttabili a proprio piacimento.