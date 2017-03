Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 patrimoniale e revisioni pensioni ritornano

Insieme alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, di cui si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli ufficiali di funzionamento e che, stando a quanto confermano le ultime e ultimissime notizie, dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo mese di maggio, si parla in questi ultimi giorni di ulteriori novità per le pensioni, sostanzialmente indirizzate verso la possibilità di rendere il sistema previdenziale italiano più equo per tutti e sostenibile, come del resto tempo fa aveva detto il presidente dello stesso Istituto di Previdenza.

Novità per le pensioni e rilancio di introduzione di una patrimoniale

Tra le ultime novità per le pensioni che sarebbero state rilanciate in questo periodo, il ritorno dell’idea di introduzione di una patrimoniale. Ad annunciare questo ritorno, secondo le ultime notizie, sarebbe stato il governatore della Toscana, Enrico Rossi, possibile leader dei nuovi democratici e progressisti, che ha spiegato come sia necessario un riequilibrio sociali, cercando di recuperare soldi dalle pensioni più elevate e dagli stipendi più alti, in modo da poter riequilibrare la distribuzione delle risorse economiche. Rossi, del resto, da sempre favorevole a novità per le pensioni importanti, come la quota 100, è anche stato colui che nella sua Regione, sin da qualche mese, indipendentemente dalle decisioni ufficiali dell’esecutivo, ha dato il via al piano di rimborso totale ai pensionati. La sua figura come leader di una nuova forza politica potrebbe dunque rivelarsi decisamente importante, in particolare per:

introduzione di una nuova patrimoniale su trattamenti pensionistici più elevati;

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41; ricalcolo delle pensioni più alte.

Movimento pentastellato e maggioranza su idea di patrimoniale e revisione pensioni

L’idea di introduzione di una patrimoniale è ben condivisa anche dal Movimento pentastellato, che vorrebbe introdurre una sorta di contributo di solidarietà, di cui da sempre parla, sui trattamenti pensionistici oltre una certa soglia. Si è parlato di 5mila euro, ma la cifra è chiaramente ancora da definire in maniera ufficiale.

Per l’attuale maggioranza, invece, più che introdurre una patrimoniale, bisognerebbe procedere ad una revisione delle pensioni in essere per evitare sprechi e razionalizzare le spese. Sembrerebbe, dunque, tornare in auge l’idea del commissario per la revisione della spesa pubblica, già avanzata ormai due anni fa, di revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come baby pensioni, pensioni alle vedove e ai superstiti, pensioni di guerra, pensioni di invalidità (cu sui pesano tra l’altro molte truffe ai danni del sistema previdenziale), da cui si potrebbero recuperare non pochi soldi che verrebbero reinvestiti, in un secondo momento, in un rilancio di novità per le pensioni importanti e positive per tutti. E all’interno della stessa maggioranza c’è anche chi sarebbe favorevole anche all’introduzione di un contributo di solidarietà per le pensioni più elevate. Se da Movimento pentastellato e maggioranza attuale arrivano questa disposizioni a tagli e patrimoniale, non centro destra non sembra esserci nulla in riferimento a queste idee.