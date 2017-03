Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Calenda, Morando

L'esecutivo accelera sui provvedimenti necessari per dare all'Italia una nuova spinta alla crescita e si prepara a mettere mano al nuovo Def, Documento di programmazione economica che anticipa i provvedimenti che saranno inseriti nella prossima manovra. Stando a quanto affermato dal premier, c'è determinazione ad andare avanti in maniera determinata, ma per mettere a punto il Def servirà definire nel dettagli misure e relativo budget che, come confermano le ultime notizie, continua ad essere molto limitato. Nel frattempo, però, ministro dell'Economia e altri tecnici sono già al lavoro per la sua definizione, la cui prima bozza è attesa per il mese di aprile.

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze per novità per le pensioni

Il ministro dell'Economia Padoan sa bene che vi sono diverse difficoltà da affrontare per la definizione del nuovo Def e in questi ultimi giorni ha chiaramente affermato come la soluzione reale ai problemi del nostro Paese sia la messa a punto di una strategia di provvedimenti incisivi e profondi, che siano condivisi e per cui esistano le relative coperture. In vista della definizione del Def, si è partiti da quella di un piano nazionale che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, si baserebbe su quattro linee guida:

concorrenza; misure fiscali di rilancio della produttività; efficienza della Pubblica Amministrazione; privatizzazioni.

Dunque, Padoan tornerebbe a rilanciare un piano privatizzazioni e di non revisione della spesa pubblica per recuperare nuovi soldi e dal nuovo piano di privatizzazioni si dovrebbero recuperare, secondo le stime, circa 8 miliardi di euro. Ciò significa che non si agirà, stando alle posizioni annunciate da Padoan, con tagli e revisioni di detrazioni fiscali e alcune tipologie di pensioni, come pensioni di guerra, invalidità baby pensioni, pensioni alle vedove e ai superstiti, per recuperare risorse economiche da investire in successivi provvedimenti positivi per tutti, comprese ulteriori novità per le pensioni, ma probabilmente ce lo si poteva aspettare, considerando che il ministro dell’Economia non è mai stato favorevole a modifiche delle attuali norme pensionistiche che continua a ritenere le uniche in grado di assicurare sostegno finanziario all’Italia di oggi in crisi. Senza considerare che il budget disponibile per il nuovo Def sarebbe molto ridotto, per cui anche se si va verso l’avvio di nuove discussioni su una seconda fase di lavoro sulle novità per le pensioni, difficilmente, forse, si porteranno a termine e c’è il rischio che anche la prossima manovra si concluda con un nulla di fatto per le importati novità per le pensioni tanto attese.

Le ultime posizioni del ministro Calenda e conseguenze per le novità per le pensioni

Collegato al Def, e che forse potrebbe portare una prima reale novità per le pensioni il Dl concorrenza, rimasto bloccato per lungo tempo e le cui discussioni sono state riavviate dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Il Dl concorrenza, come ormai ben noto e confermato dalle ultime e ultimissime notizie, comprende una norma collegata alle novità per le pensioni, che consentirebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi di andare in pensione prima se senza occupazione da lungo tempo. Con l’approvazione di questa norma, infatti, un persona rimasta senza impiego da lungo tempo potrebbe decidere di andare in pensione prima, riscattando quanto versato nel proprio fondo fino al momento dell’uscita.

Le ultime affermazioni di Morando e conseguenze per novità per le pensioni

Anche il viceministro dell’Economia Morando si sta occupando del nuovo Def, con tutte le relative problematiche che esso implica e confermando quanto anticipato dallo stesso ministro dell’Economia, e cioè che si avrà ancora una volta a disposizione un budget ristretto per la prossima, considerando i costi già esosi da sostenere dei 3,4 miliardi di euro per le misure correttive che ci sono state richieste dalla Comunità e dei 19,2 miliardi di euro di spesa per le clausole di salvaguardia. E’ necessario lavorare per evitare che la stessa Comunità, soprattutto dopo averci concesso ulteriore tempo per definire le misure richieste, apra una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Questo provvedimento, infatti, avrebbe un impatto decisamente negativo su ogni provvedimento che l’esecutivo penserebbe di introdurre, a partire dalle stesse novità per le pensioni, soprattutto se costose come quota 100 o quota 41 per tutti, e potrebbe anche portare ad un aumento dei tassi, che non favorirebbe le attuali novità per le pensioni di mini pensione, visto che si tratta di novità che prevedono il coinvolgimento degli istituti di credito che ergano l’anticipo per lasciare anzitempo la propria occupazione e a cui bisogna restituire la somma percepita in anticipo con calcolo di relativi interessi. E’ chiaro che se i tassi si alzassero, gli interessi da restituire sarebbero elevati e non convererbbe chiedere la mini pensione per andare in pensione prima.