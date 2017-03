Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 in DEF e piano nazionale

Def e nuovo piano nazionale: ultime notizie su misure previste e possibili e cosa aspettarsi per eventuali ulteriori novità per le pensioni

Il momento che l’Italia sta vivendo, sia da un punto di vista politico che economico, sia a livello interno che comunitario, non è certo dei migliori, ma si tratta anche di un momento di preparazione fondamentale per il più importante appuntamento dell’anno per quanto riguarda l’economia del nostro Paese, vale a dire la definizione delle misure da inserire nel Def, Documento di programmazione economica, che pone le basi per i provvedimenti che dovranno essere inseriti nella prossima manovra, e in cui sarà fondamentale capire se e quali novità per le pensioni potrebbero esserci.

Misure già previste per il Def e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Di certo c’è che prima di definire qualsiasi novità, bisognerà tenere contro di spese già previste e abbastanza ingenti da inserire nella prossima manovra, dai 3,4 miliardi di euro di misure correttive richiesta dalla Comunità ai 19,2 miliardi di euro di clausole di salvaguardia, lasciate in eredità dal precedente esecutivo. E, molto probabilmente, tornerà ad esserci un grosso problema di mancanza di budget per riuscire a mettere in atto tutti i provvedimenti che si vorrebbero. L’anno scorso, proprio per le esigue risorse economiche disponibili, erano state rimandate a quest’anno alcuni interventi, come le stesse novità per le pensioni più importanti e costose, come quota 100 o quota 41 per tutti, nella speranza ci fossero più soldi che, invece, evidentemente non ci saranno, motivo per il quale si spera ma ci si aspetta ben poco, al momento, per novità per le pensioni.

Nonostante, infatti, già si parli di un secondo momento di lavoro su ulteriori novità per le pensioni, e per cui esecutivo e forze sociali avrebbero già programmato per il prossimo 23 marzo un primo confronto in merito, in realtà, al momento non si parla di nulla di concreto, considerando anche le ultime notizie sulle differenti posizioni sulle stesse ulteriori novità per le pensioni che si vorrebbero portare avanti, perchè mentre c’è chi punta su quota 100 e quota 41 per tutti e senza oneri, c’è, invece, chi punta su:

novità del sistema di calcolo contributivo da rendere più equo e soprattutto più favorevole per i giovani di oggi precari; novità per dare nuova spinta a previdenza complementare e integrativa; novità e modifiche del meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alle speranze di vita.

Molto di quello che si farà nel Def, più che dipendere da priorità, necessità e volontà di attuazione di determinati provvedimenti, dipenderà ancora una volta dal budget disponibile. E proprio per esigenze di budget l’esecutivo potrebbe pensare ad attuare misure a costo a zero, come quella che prevede interventi sulle casse, come si prospetta dalle ultime notizie e ultimissime sul Dl Concorrenza.

Il provvedimento, infatti, prevede misure per le novità per le pensioni, perché comprende una norma che permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi di lasciare anzitempo la propria occupazione, nel caso in cui fossero disoccupati da lungo tempo, riscattando quanto versato nel proprio fondo prima del raggiungimento dei normali requisiti pensionistici. Con l’approvazione eventuale di questa novità per le pensioni, un persona rimasta senza occupazione da lungo tempo potrebbe decidere di andare in pensione prima, riscattando quanto versato nel proprio fondo fino al momento dell’uscita.

Piano nazionale dell’esecutivo: cosa prevede e misure annunciate

In vista della prima presentazione del nuovo Def, atteso per il prossimo mese di aprile, intanto, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, l’esecutivo starebbe definendo il nuovo piano nazione di interventi da attuare per dare nuova spinta alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, misure che puntano essenzialmente su:

privatizzazioni; misure fiscali di rilancio della produttività; sviluppo della concorrenza; efficienza della Pubblica Amministrazione.

Si torna, dunque, a parlare di privatizzazioni, che, secondo le stime riportate dalle ultime notizie, varrebbero già quest’anno fino a 8 miliardi; di incentivi fiscali agli investimenti per sostenere la produttività delle imprese, e che dovrebbero prevede un taglio al cuneo fiscale che oggi rappresenta il principale blocco della competitività delle imprese italiane; di concorrenza; ed efficienza della Pa, senza fare alcun riferimento nuovo e diretto alle novità per le pensioni che invece in tanti attendono.