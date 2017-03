Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria affianco a decine sistemi per uscire prima

Le ultime novità per le pensioni di Ape insieme ad altri sistemi vigenti per andare in pensione prima: quali sono e casi si singole regioni e aziende private

Le ultime novità per le pensioni di Ape volontaria, social e quota 41 rappresentano l’ennesimo tentativo di modifica dell’attuale sistema previdenziale che, però, potrebbe rivelarsi ancora una volta fallimentare e un inutile spreco di soldi. Il precedente esecutivo, sin dallo scorso anno con il part time, infatti, sembra stia mettendo a punto, ancora, soluzioni pensionistiche cosiddette tampone, non universali per tutti e strutturali, ma sempre sperimentali e circoscritte solo a determinate categorie di persone. Insieme a questa novità per le pensioni limitate, alcune delle quali già in vigore nell’attesa dell’ufficializzazione dell’Ape, si affiancano le novità per le pensioni già avviate in maniera autonoma da singole Regioni o aziende private.

Le novità per le pensioni avviate singolarmente da regioni e aziende private

Tra le singole iniziative di novità per le pensioni avviate da alcune regioni e aziende private, ne risultano alcune di grande importanza, che hanno preso il via in piena autonomia senza attendere le decisioni universale per tutti da parte di un esecutivo che continua a rimandare e temporeggiare, soprattutto a causa della scarsa disponibilità di risorse economiche. Tra i sistemi per uscire prima già avviati da regioni e aziende private segnaliamo:

il caso di Ducati, che ha deciso che chi maturerà i requisiti pensionistici richiesti per la lasciare la propria occupazione entro i prossimi due anni circa, cioè due anni e mezzo, può chiedere di lasciare anzitempo la propria occupazione, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino alla maturazione della normale pensione finale, a condizione di avvio di contestuali assunzioni di più giovani; il caso di Luxottica, che ha definito un nuovo bonus vita (del valore compreso tra i 30mila e i 70mila euro per le famiglie dei propri dipendenti in caso di loro scomparsa anche fuori dal luogo di lavoro) e un patto generazionale per prepensionamenti (per coloro cui mancano tre anni alla pensione normale) e contestuali nuove assunzioni; i casi di regioni che hanno avviato sistemi di uscita prima, come novità per le pensioni di quota 100 come la Sicilia e la Calabria; i casi di Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna che hanno introdotto l’assegno universale; i casi di novità per le pensioni di uscita prima definite solo per alcune categorie di lavoratori, come giornalisti o bancari (con particolare riferimento al caso di Intesa Sanpaolo che ha approvato il part time interno).

Andare in pensione prima con Isopensione: requisiti e per chi vale

Il sistema di isopensione permette di andare in pensione prima, anche in questo caso, solo a determinate persone: si tratta infatti di un meccanismo per andare in pensione prima fino a quattro anni, senza penalizzazioni sulla pensione finale e continuando a percepire il regolare versamenti dei contributi previdenziali da parte della azienda in cui si è impiegati, solo agli impiegati di aziende con più di 15 dipendenti, e a cui manchino solo 4 anni al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici. L'isopensione, a differenza di tutte le altre novità per le pensioni che vengono richieste all’Istituto di previdenza direttamente dal lavoratore, deve essere richiesta, sempre all’Istituto di Previdenza, ma dall’azienda in cui è impiegato il lavoratore.

Andare in pensione prima a 64 anni: requisiti e per chi vale

Anticipare l’età pensionabile di due anni, cioè lasciando la propria occupazione a 64 anni, è possibile anche facendo riferimento a quanto stabilito da una recente circolare dell’Istituto di Previdenza, ma valida sempre non per tutti i lavoratori ma solo per una determinata categoria di lavoratori, vale a dire gli impiegati del settore privato che abbiano raggiunto

l’età di 64 anni e almeno 36 anni di contributi; chi ha raggiunto una età di 61 anni di età con 35 di contributi entro il 31 dicembre 2012; chi ha raggiunto 60 anni di età e 20 anni di contributi per le donne, entro il 31 dicembre 2012; che alla data del 28 dicembre 2011 fossero o meno regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente del settore privato.