Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 rilancio pensioni da tutti gli schieramenti

Tutti gli schieramenti politici sono tornati a rilanciare con forze le novità per le pensioni, soprattutto in vista di un voto anticipato che potrebbe tenersi a giugno o molto più probabilmente il prossimo settembre ma comunque prima della fine naturale dell’attuale legislatura, tra novità per le pensioni di quota 100, introduzione dell’assegno universale e ultime notizie sull’ipotesi di introduzione di una nuova patrimoniale sulle pensioni più elevate per riuscire a raggiungere un nuovo equilibrio della ricchezza contro i movimenti populistici. Ad una attenta analisi, però, più che ad un riequilibrio della ricchezza, le novità per le pensioni appena riportate rappresentano misure per ottenere il consenso contro i cosiddetti movimenti populistici, un consenso che se prima si riusciva a conquistare con annunci di taglio delle tasse e agevolazioni per le aziende, ora si cerca tra i cittadini e le persone che hanno particolarmente bisogno di aiuto, tra novità per l’occupazione e novità per le pensioni.

Decisi, dunque, a rilanciare novità per le pensioni:

democratici e progressisti; Lega e Movimento Pentastellato; responsabile dei tecnici; Forza Italia.

Democratici e progressisti e idee per novità per le pensioni

Il nuovo Movimento Articolo 1- Movimento democratici e progressisti, fondato da Roberto Speranza, Enrico Rossi e Scotto, una delle novità del centrosinistra, movimento nato da una riorganizzazione interna dello stesso schieramento politico che, secondo le ultime notizie, potrebbe andare avanti da solo o decidere di restare insieme alla maggioranza che non vuole il voto subito, sostenendo l’attuale esecutivo. Le misure prioritarie su cui il Movimento ha intenzione di puntare sono:

interventi contro la disoccupazione; misure a sostegno dei giovani; misure di contrasto all’indigenza.

Pur non facendo diretto riferimento alle novità per le pensioni contro la disoccupazione e per i giovani, non ci sarebbe altra soluzione che puntare proprio su quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti che sarebbero in grado di avviare il ricambio generazionale a lavoro, permettendo ai lavoratori più anziani di lasciare la propria occupazione lasciando liberi posti in cui impiegare i più giovani. E per contrastare l’indigenza, si penserebbe ad un assegno universale o anche a quella nuova patrimoniale di cui ha parlato Rossi, come riportano le ultime notizie, che, interessando le pensioni più elevate, permetterebbe di attuare una equa redistribuzione delle risorse tra tutti, in modo anche da riuscire ad appianare le diseguaglianze sociali oggi più forti che mai.

Lega e Movimento Pentastellato e idee per novità per le pensioni

Gli schieramenti politici che forse maggiormente si sono battuti finora per una revisione dell’attuale sistema previdenziale sono Lega e Movimento Pentastellato, entrambe da sempre dalla parte di una totale modifiche delle attuali regole pensionistiche e pronti a rilanciare su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; assegno universale.

Nuovi annunci per novità per le pensioni da parte del responsabile dei tecnici

Una recente apertura a ulteriori novità per le pensioni è arrivata anche dall’attuale responsabile dei tecnici che si è detto disponibile ad avviare una nuova analisi tecnica di fattibilità della quota 100, idea sostenuta anche dal precedente responsabile dei tecnici, che è lo stesso che oggi si sta occupando della definizione del programma dell’attuale maggioranza, valutando anche le novità per le pensioni da definire. In riferimento alla quota 100, ricordiamo che ne esistono due tipologie: la prima, che è quella proposta dal presidente del Comitato ristretto per le pensioni, prevede il raggiungimento di almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi, prevedendo decurtazioni sull’assegno finale in base all’anno di anticipo in cui si decide di andare in pensione prima, la seconda, che è quella proposta dall’Istituto di Previdenza, prevede il collegamento della quota 100 al quoziente familiare.

Forza Italia e novità per le pensioni e per il sociale

Le ultime notizie di questi giorni si sono concentrare, tra le altre questioni, anche sul nuovo annuncio del leader di Forza Italia sull’intenzione di definire un programma per il sociale che il suo schieramento dovrebbe portare avanti. In vista del prossimo voto, infatti, che l’ex premier, però, non vorrebbe subito, Forza Italia avrebbe parlato di un programma volto soprattutto alla definizione di novità per l'immigrazione; di contrasto all'indigenza; e rilancio dell'occupazione, dicendosi d’accordo sull’idea di un rilancio della novità per le pensioni di quota 100 e di introduzione di un assegno universale condizionato, però, dall’impegno nella ricerca di una nuova attività o dalla partecipazione a corsi di formazione professionali.