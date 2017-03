Rinnovo contratti statali, pubblico, docenti 2017: i due paradossi che rendono tutto più complesso

Verrebbe da dire che vale tutto e il contrario di tutto, anche nella pubblica amministrazione. E anche in riferimento al rinnovo del contratto degli statali. A oggi non si conosce infatti l'importo totale da destinare all'aumento dello stipendio degli statali. E si tratta evidentemente di una situazione paradossale considerando che solo trascorsi oltre tre mesi dall'accordo raggiunto e sottoscritto da forze sociali e maggioranza. Adesso filtra l'indispensabilità di attendere il Def di aprile 2017 prima di conoscere il budget ovvero conoscere a quanto ammonterà l'aumento in busta paga. Stando all'intesa si basa doveva essere di 85 euro di media. In realtà, almeno per questo 2017, la parte fissa sarà ridotta a meno della metà e il resto sarà concesso in premi e servizi welfare, che potrebbero comune rivelarsi superiore alla soglia individuata.

E non si tratta del solo paradosso che sta coinvolgendo il comparto, considerando che gli stessi decreti di riforma della pubblica amministrazione, così tanto pubblicizzati come un cambiamento rivoluzionario, sono adesso finiti in parlamento. E in questa sede possono essere ulteriormente cambiati, anche facendo perdere efficacia

Aspettando il nuovo contratto dei pubblici dipendenti

Nel frattempo la stretta sui furbetti del cartellino sta funzionando e le misure sul licenziamento lampo contano già decine di casi. Ad affermarlo è la stessa ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, assicurando che alla punizione di chi viene colto a barare ci stanno arrivando. Intanto il Ministero ha fatto anche i conti su un altro giro di vite, quello sulle auto blu. Nell'ultimo anno sono scese ancora, mille in meno, con i Ministeri tutti, o quasi, in linea con i tetti imposti dal decreto che ha fissato a 5 il numero massimo di vetture con autista. Al monitoraggio sfugge però ancora un'ampia fetta.

Nonostante il tasso di risposta sia aumentato restano fuori dal censimento il 40% degli enti pubblici, su cui, come sanzione, scatterà un taglio del 50% della spesa per trasporti. Fin qui la lotta a raggiri e sprechi, ma c'è anche chi sente la necessità di togliere qualche paletto. La pensa così il titolare del Lavoro, che ha suggerito di riaprire le porte alle assunzioni. A suo dire, il tema del turn over, della riapertura, anche nella pubblica amministrazione, lo abbiamo. Questo è lo sforzo da fare. E qualcosa nel nuovo Testo Unico del pubblico impiego c'è: si prevede una sperimentazione dell'abbattimento dei vincoli a partire dal territorio.

Insomma, l'obiettivo condiviso sembra quella di fare entrare nuove leve e sbarazzarsi di chi fa solo finta di lavorare. Madia garantisce che il decreto anti-furbetti è all'opera ed è stato applicato per più vicende. C'è stato già un primo licenziato con le regole che accorciano a un mese il procedimento disciplinare ma non sarebbe un caso isolato. Oltre al bastone la carota, Madia ha appunto ribadito che, dopo sette anni, sono pronti a firmare un nuovo contratto per i pubblici dipendenti.