Concorsi pubblici Marzo-Aprile 2017: lista aggiornata bandi nazionali, regionali e comunali

In attesa dei grandi concorsi annunciati per entrare nella pubblica amministrazione, non sta comunque mancando l'attivismo in alcuni Ministeri e a livello locale ovvero regionale e locale. E così già nel mese di marzo 2017 e aspettando quello di aprile, vanno in scadenza alcuni dei concorsi più interessanti. Occorre in prima battuta verificare i requisiti richiesti per la partecipazione, a iniziare al titolo di studio, rispetto a cui la principale distinzione è tra laureati e diplomati.

Bandi di concorso Cnr e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'informazione "A. Faedo": deve farsi avanti entro il 20 marzo chi vuol partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un tecnologo. Scade invece il 6 marzo la selezione con cui la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa va in cerca di un addetto di categoria D area amministrativa-gestionale da assumere con contratto a tempo indeterminato Il bando è sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web www. santannapisa.it.

55 allievi nella Guardia di finanza

La Gazzetta Ufficiale ospita il bando della Guardia di finanza che ha come scadenza il 6 marzo: è in gioco il reclutamento di 55 giovani come allievi ufficiali all’Accademia della Guardia di finanza. A parte ispettori e sovrintendenti Gdf con specifici requisiti, può farsi avanti chi è nato dal primo gennaio 1995 al 1° gennaio 2000, se minorenne, è necessario il via libera dei genitori, deve non essere obiettori di coscienza, a meno che non abbiano rinunciato a tale status, e deve avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione all'università o siano in grado di prenderlo entro la fine di quest'anno scolastico. Domanda da presentare soltanto on-line sul sito www.gdf.gov.it link "ConcorsiOnline".

Concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova

Anche quest'anno il Ministero degli Esteri ha indetto un concorso per l'ingresso di 35 segretari di legazione. Per l'ammissione al concorso sono necessari

cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; età non superiore ai 35 anni che può essere innalzato fino a tre anni a determinate condizioni; laurea magistrale in una tra finanza, giurisprudenza, relazioni internazionali, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali, scienze per la cooperazione allo sviluppo, studi europei; idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere; godimento dei diritti politici.

Il candidato interessato a partecipare deve inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica compilando il modulo online all'indirizzo internet web.esteri.it/concorsionline. Facciamo infine presente che il concorso si articola in

prova attitudinale; valutazione dei titoli; prove d'esame scritte e orali ed eventuali prove facoltative di lingua.

Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, è espresso in centesimi, a eccezione di quanto previsto per la prova attitudinale.