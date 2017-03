Concorsi Pubblici Ata, Tfa Terzo Ciclo, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Cancellieri, INPS: bando, ultime novità

Attesa altissima sia per la Polizia di Stato e sia per la Polizia Penitenziaria e per i nuovi concorsi scuola 2017.

Continua a essere l'attenzione sui concorsi pubblici poiché nei prossimi mesi sono attesi quelli per Ata e Tfa Terzo Ciclo nel mondo della scuola, per Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria in quello della sicurezza, cancellieri per la giustizia, e Inps. Per conoscere tutti i dettagli su requisiti, prove, quando e come iscrizioni e calcolo punteggi non resta che attendere. Ma a dimostrazione di come questo sia un periodo di grande novità, basti leggere come il comando generale della Guardia di finanza abbia pubblicato il bando del concorso con cui mira a trovare 55 giovani come allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117esimo corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018.

Oltre agli ispettori e ai sovrintendenti Gdf con specifici requisiti, possono fare domanda quanti siano nati tra il 1° gennaio 1995 e il primo gennaio 2000, non siano stati ammessi al servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza e che abbiano un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione all'università.

Concorsi Ata, Tfa Terzo Ciclo

Su entrambi i versanti della scuola, personale ausiliario e aspiranti docenti, non ci sono date precise in relazione ai rispettivi bandi di concorso per Ata e Tfa terzo ciclo. Tuttavia sembra che lo stato dei lavori sia in fase un po' più avanzata sul bando Ata, rispetto a cui sono oltre 10.000 le nuove assunzioni sommando 6.949 nuovi collaboratori scolastici, 2.103 nuovi assistenti amministrativi, 790 nuovi assistenti tecnici, 216 nuovi direttore servizi amministrativi, 87 nuovi cuochi, 81 nuovi addetti aziende agrarie, 49 nuovi guardarobieri, 19 nuovi infermieri.

Concorsi Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria

Attesa altissima sia per la Polizia di Stato e sia per la Polizia Penitenziaria. Sul primo binario è in dirittura di arrivo il bando di concorso che disciplinerà il reclutamento di allievi agenti. Il concorso sarà aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti base, come la cittadinanza italiana e il godimento dei diritto politici, l'età compresa tra 18 e 30 anni l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media, l'assenza di condanne per delitti colposi. E poi ci sono appunto le 1.400 nuove unità nella Polizia Penitenziaria, di cui 600 posti saranno totalmente nuovi mentre per il resto si attingerà alla graduatoria.

Concorsi Cancellieri, Inps

Si attendono poi novità sul concorso pubblico per cancellieri ovvero la comunicazione delle date delle prove preselettive. L'appuntamento è slittato per via degli oltre 300.000 coloro candidati che hanno inoltrato domanda per la partecipazione al concorso per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2. L'altro numero di candidature è anche il frutto di abbassare i requisiti richiesti al solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Il 2017 è infine l'anno dei nuovi concorsi per funzionari Inps, ma il bando si sta facendo desiderare.