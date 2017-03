Assegni familiari 2017: come funziona e cosa cambia

Regole per richiedere gli assegni familiari 2017, requisiti da soddisfare e novità 2017: cosa sapere e come funzionano

Quali sono le novità di quest’anno relative agli assegni familiari, loro importi e limiti di reddito? Ogni anno l’Inps definite, infatti, limiti di reddito e importi previsti per l’erogazione degli assegni familiari, misura di sostegno al reddito che sono erogati dal’Inps a condizione che vangano che vengano alcuni requisiti.

Limiti di reddito e importi degli assegni familiari 22017

I limiti di reddito mensili fissati quest’anno dall’Inps per gli assegni familiari sono di 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; e di 1236,94 per due genitori ed equiparati, limiti che valgono anche nel caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. Al momento della dichiarazione del reddito, sarà effettuato il dovuto accertamento tramite controllo del modello Isee. Per quanto riguarda gli importi previsti per quest’anno per gli asegni familiari sono:

1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati; 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per figli ed equiparati; 10,21 euro mensili per pensionati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

A chi spettano gli assegni familiari 2017

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari impiegati e residenti in Italia e può essere ricevuto da uno o più componenti della famiglia, che può essere formata da:

richiedente; coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato; figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili; figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi; fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Le categorie di lavoratori che possono fare richiesta degli assegni familiari sono:

lavoratori subordinati; lavoratori parasubordinati; pensionati ex dipendenti; ricevitori di ammortizzatori sociali.

Alcune di queste categorie di lavoratori dovranno presentare ai propri datori di lavoro o all’Inps i nuovi modelli di richiesta dell’assegno familiare con l’aggiornamento di tutti i redditi percepiti dalla propria famiglia lo scorso anno e già dichiarati al fisco tramite Certificazione Unica o la dichiarazione dei redditi.

Modalità di richiesta dell’assegno familiare

Così per altri sussidi e misure di sostegno al reddito, anche la domanda per richiedere l’assegno familiare 2017 deve essere presentata all’Inps e sono diverse le strade che si possono scegliere per inoltrare la richiesta:

o direttamente al sito Inps in maniera del tutto autonoma se muniti di Pin ed entrando nel servizio di ‘Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito’; o contattando telefonicamente il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; o rivolgendosi ad un caf o ad un patronato.