Napoli Real Madrid streaming

La vittoria contro la Roma è stata fondamentale per ritrovare le certezze che si stavano dissolvendo sotto i colpi di prestazioni non all’altezza e di risultati ancora più deludenti. In vista di Napoli Real Madrid il successo dell’Olimpico potrebbe significare molto. Anche per come è arrivata la vittoria. Azzurri di nuovo convincenti, sicuri e autorevoli almeno fino all’ottantesimo minuto quando la solita incertezza difensiva ha spalancato le porte al gol della speranza dei giallorossi che poi, sono andati vicinissimi al clamoroso pareggio.

Per questo gli azzurri devono stare attenti a non farsi troppe illusioni. È vero che gli uomini di Sarri possono battere qualsiasi avversario. Ma per farlo bisogna viaggiare sempre a cento allora. E tenere alta la concentrazione. Come non è successo negli ultimi minuti della vibrante sfida dell’Olimpico. Ma i motivi per essere ottimisti ci sono tutti per la squadra di Sarri, pur considerando che l’impresa resta quasi impossibile. I blancos fanno paura e non sono certo paragonabili per forza fisica e qualità tecnica, con tutto il rispetto, a nessuna delle squadre del campionato di Serie A fatta eccezione forse per la Juventus. Le condizioni fisiche generali dei partenopei sono apparse buone e il giovanissimo Rog ha stupito per il modo con cui è sceso in campo contro Juventus e Roma, mostrando un piglio da gran giocatore.

Il San Paolo, che si annuncia già esaurito e carico di passione, sarà certamente un’arma in più rispetto alla gara di andata. Ma anche i tifosi che sceglieranno, o meglio saranno costretti vista la velocità impressionante con la quale i biglietti sono stati venduti, di vedere Napoli Real Madrid in streaming.

Napoli Real Madrid Mertens cerca il riscatto

La doppietta con cui il belga ha steso la Roma è il migliore biglietto da visita in vista della sfida ai campioni d’Europa e del Mondo in carica. Dries Mertens cerca il riscatto contro il Real Madrid. Pesa ancora quell’errore clamoroso nella gara di andata che avrebbe consentito al Napoli di uscire dal Bernabeu con un passivo meno pesante.

Ma si sa, il calcio non può essere affidato ai se e ai ma. Per questo l’unica cosa che conta per gli azzurri è scendere in campo con la determinazione giusta. L’impresa, seppure al limite dell’impossibile, può avverarsi. Basta crederci e dare il duecento per cento in quella che certamente sarà l’appuntamento più importante, sportivamente parlando, dell’anno a Napoli e in ogni luogo abitato da supporters azzurri.

Napoli Real Madrid spagnoli tranquilli

Il precedente del lontano 1987 lascia gli spagnoli tranquilli. Anche quella volta il Napoli era chiamato alla remuntada dopo il passivo di due reti a zero rimediato al Santiago Bernabeu. Anche quella volta il San Paolo si vestì a festa e più di ottantamila cuori palpitavano per spingere Maradona e compagni alla ricerca dell’impresa.

Nonostante la folla facesse paura, come ebbe modo di dire in telecronaca diretta lo stesso Bruno Pizzul, il Real riuscì a uscire indenne da quella bolgia. Al gol di Francini rispose infatti quello di Butragueno. Che gelò gli entusiasmi napoletani e consegnò la qualificazione al turno successivo agli allora campioni di Spagna. Zidane spera che la storia si ripeta anche se, come fece all’andata, vorrà tenere sulla corda tutti i suoi giocatori per evitare pericolosi rilassamenti.

Vedere Napoli Real Madrid in streaming

Vedere Napoli Real Madrid in streaming non sarà facile, ma nemmeno possibile. Bisogna però ascoltare sempre tenere fede ad alcuni suggerimenti per evitare ogni tipo di problema e soprattutto per riuscire nel proprio intento non rimanendo a bocca asciutta. La soluzione più immediata è quella di scegliere Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play, ma bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento oppure comprare la singola partita. Altrimenti vale sempre il discorso di cercare siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale.

Ecco qualche esempio: Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, UzReport TV in Uzbekistan, CCTV in Cina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.