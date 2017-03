Napoli Real Madrid streaming e live gratis

A Napoli cresce l’attesa per l’arrivo di sua maestà il Real Madrid. Al di là degli aspetti più propriamente sportivi, la possibilità di ospitare nel capoluogo campano il club calcistico più titolato e prestigioso al mondo, campione d’Europa e del Mondo in carica, rappresenta certo un vanto. E per ospitare al meglio gli spagnoli sono stati adottati provvedimenti importanti. Per prima cosa le strade che costeggiano l’albergo scelto in pieno centro storico, dai madrileni per trascorrere la vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale sono state rattoppate per presentarsi al meglio suscitando anche meraviglia ed approvazione da parte dei residenti che vorrebbero eleggere Cristiano Ronaldo come primo cittadino.

A livello sportivo, invece, la sfida del San Paolo dirà anche se questo Napoli potrà continuare ad ambire a calcare palcoscenici europei così prestigiosi. Non è in discussione la qualificazione. Per centrarla gli uomini di Sarri dovrebbero compiere una vera e propria impresa al limite dell’impossibile. Ma certo gli azzurri dovranno tirare fuori una prestazione super in grado di mettere alle corde il Real. Solo così verrebbero cancellate settimane di polemiche inaugurate dal presidente De Laurentiis proprio nel post partita del Bernabeu.

Il Napoli arriva carico all’appuntamento anche grazie all’ottima prova fornita contro la Roma che ha restituito fiducia a un ambiente che rischiava di deflagrare dopo le polemiche e le sconfitte. E invece, proprio nel momento più difficile, il Napoli ha saputo reagire e tirarsi fuori da una situazione difficile. Toccherà adesso, molto probabilmente, agli stessi uomini che persero a Madrid iniziare dal primo minuto questa avvincente sfida di ritorno. Una sorta di riscatto per chi, forse ingiustamente, è stato messo sul banco degli imputati per una sfida oggettivamente difficilissima visto il divario non solo tecnico, ma anche di storia, societario, di fatturato ed organizzazione.

Sarri potrà comunque contare su qualche certezza in più. Rog, ad esempio, sta confermando quanto di buono si era detto sul suo conto una volta arrivato al Napoli. Come vedere live gratis in streaming Napoli Real Madrid sarà l’obiettivo principale dei tifosi che non potranno recarsi allo stadio e non avranno la possibilità di vedere la partita in televisione.

Napoli Real Madrid live gratis Milik scalpita

Milik scalpita per entrare fin dal primo minuto in campo contro il Real Madrid. Ma il polacco, che sta recuperando al meglio la sua condizione che cresce a vista d’occhio insieme al minutaggio che gli sta concedendo il tecnico toscano.

Ma con un Mertens in queste condizioni, passata anche la paura per il leggero infortunio che l’ha costretto a lasciare anzitempo il campo sabato pomeriggio, sarà difficile per Sarri rinunciare al tridente leggero con il belga al centro e sulle fasce Insigne e Callejon. Scelte che dovranno essere molto oculate in tutti i reparti per non dare la possibilità al Real di segnare quel gol che chiuderebbe definitivamente i giochi.

Napoli Real Madrid Ronaldo sarà al top

Si sa ancora poco sulle mosse che Zidane intende effettuare in vista della sfida del San Paolo valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Il tecnico francese sa di poter contare su un vantaggio rassicurante ma non vuole commettere nessun errore nella preparazione di una partita che non sarà comunque facile.

Zidane ha lasciato a riposo Ronaldo nell’ultimo match della Liga e quindi il portoghese sarà al top nella sfida di martedì sera. Un problema in più per Hysaj che già all’andata ha potuto provare cosa significa trovarsi al cospetto del Pallone d’Oro in carica.

Napoli Madrid live gratis in streaming

Non importa come, non importa dove. Importa solo quando. Martedì sera i moltissimi tifosi azzurri che non potranno essere sulle tribune del San Paolo perché sono stati bruciati sul tempo riguardo l’acquisto del tagliando, non ammetterà nessun imprevisto o disagio e vorrà solo trovare il modo per vedere Napoli Real Madrid.

I più giovani stanno ricercando già come vedere live gratis in streaming questo evento sportivo che richiamerà una folla di appassionati notevoli. La soluzione preferibile e più sicura sarà quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Action in Bulgaria, CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito BHRT.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.