Napoli Real Madrid streaming e link, siti web

La storia non è già scritta. O meglio per arrivare alla parola fine e capire se si sia trattato di un romanzo con lieto fine oppure il classico dramma alla napoletana mancano ancora novanta minuti. E il Napoli non può permettersi di sprecarli. La gara di andata contro il Real Madrid ha confermato quello che tutti sapevano.

Tra le due squadre il divario c’è, è anche abbastanza consistente e, ovviamente è sbilanciato a favore dei blancos. Ma non tanto da rendere il confronto inutile, impossibile. Impossible is nothing recitava un recente spot pubblicitario. Anche perché per gli azzurri c’è la consapevolezza di non aver fornito una prestazione all’altezza nel match di andata del Bernabeu. Sarà stata l’emozione per il palcoscenico del tempio madrileno o semplicemente una serata storta questo non si saprà mai.

Quello che è certo è che il Napoli può giocare meglio e il tre a uno rimediato in Spagna non è un risultato che non si può ribaltare. Se non si trattasse di affrontare il Real Madrid certo, anche le previsioni sarebbero meno impietose per gli azzurri. Che però hanno il dovere morale di provarci e di provarci in maniera convinta e consapevole. D’altra parte il Leicester, salito agli onori della cronaca anche quest’anno per motivi meno nobili di quelli della scorsa stagione, ha vinto una Premier League, quindi non una Coppa del Nonno contrariamente a tutte le previsioni.

Certo giocarsi un titolo in una stagione articolata e con tante partite a disposizione è diverso dallo scontro diretto arrivato tra l’altro al momento decisivo della sfida di ritorno. Ma quest’atmosfera da ultima spiaggia, questa tensione che si taglia a fette in città, figuriamoci all’interno dello spogliatoio, sembra essere positiva per il Napoli. Che non avrà nulla da perdere se non le proprie catene. Bisognerà dare tutto in campo e sperare anche che, la buona sorte, San Gennaro o anche San Giuseppe, schizzato in alto nel gradimento dei partenopei dopo la super parata di Pepe Reina all’Olimpico che ha salvato la vittoria, facciano la loro parte. Nel frattempo c’è chi già ha iniziato le ricerche dei link e dei siti web migliori per vedere la partita in streaming.

Napoli Real Madrid Albiol e Callejon ritorno al passato

Per Albiol e Callejon sarà un nuovo ritorno al passato. I due campioni spagnoli con un passato da Galacticos a Madrid daranno certamente il massimo per aumentare i rimpianti di una società che li ha ceduti al Napoli senza mostrare troppi rimpianti. All’andata entrambi non hanno offerto una prestazione all’altezza.

Sarà ancora maggiore quindi la voglia di essere determinanti per provare a dare una gioia immensa a tifosi e a compagni di squadra. Il Napoli è pronto alla sfida. E la affronterà, almeno si spera, con il rispetto che una squadra stellare come il Real merita, ma senza alcun timore reverenziale.

Napoli Real Madrid Zidane pretende massima concentrazione

Pochi ne hanno parlato, ma l’atteggiamento di Zinedine Zidane in occasione della doppia sfida al Napoli è stato esemplare. Mai una parola fuori posto, mai una caduta di stile sulla grandissima differenza che esiste tra le due squadre. E anche alla vigilia del match del San Paolo Zidane pretende massima concentrazione dai suoi.

Vietato prendere sotto gamba l’impegno anche alla luce del rassicurante tre a uno dell’andata. Il tecnico francese sa benissimo le insidie che un ambiente caldo e passionale come quello napoletano potrebbero presentare nel caso si esalti. E quindi non bisogna concedere nulla agli azzurri per evitare di andare in difficoltà.

Napoli Real Madrid link e siti streaming

A casa a soffrire in maniera solitaria davanti a uno schermo. Oppure in compagnia degli amici per condividere auspicabili gioie o dispiaceri possibili e già messi in preventivo. Tanti i luoghi e le persone con cui vedere Napoli Real Madrid. Il modo più semplice sarà quello di vedere il match su Mediaset Premium Sport che trasmetterà in esclusiva e solo per gli abbonati o per quelli che avranno acquistato il singolo evento possedendo prò l’apposito dispositivo, i novanta minuti del San Paolo.

Oppure in streaming sui siti dei canali satellitari stranieri. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.