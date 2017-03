Napoli Real Madrid streaming. Dove vedere in chiaro

Napoli Real Madrid verrà trasmesso in esclusiva da Mediaset Premium. Ma il Biscione non trasmetterà i novanta minuti del San Paolo in chiaro. Chi non acquisterà la partita proverà con i siti streaming

A Napoli si contano ormai già le ore. Dopo aver superato a pieni voti il difficilissimo esame Roma Sarri è atteso al master Real. Come Madrid. Senza dubbio l’evento sportivo dell’anno nel capoluogo campano. Napoli Real Madrid attirerà una folla di tifosi e semplici appassionati che non vorranno perdersi l’appuntamento prestigioso che andrà in scena martedì sera allo stadio San Paolo con fischio di inizio alle ore 20.45.

I tre punti conquistati all’Olimpico, oltre ad aver nuovamente consolidato il terzo posto in classifica, riaprendo i giochi anche per quel che riguarda la seconda piazza ora distante appena due punti, ha restituito morale e convinzione a una squadra che sembrava averle smarrite. E invece proprio quando tutto sembrava perso, quando il giocattolo sembrava essersi rotto l’orgoglio e la forza di una squadra che ha sempre dimostrato di possedere dei valori che vanno al di là di quelli meramente tecnici, hanno avuto la meglio e il due a uno che ha deciso la sfida contro la Roma di Spalletti vale molto più dei fiumi di parole che probabilmente si consumeranno per celebrare l’impresa.

Ma adesso bisogna subito voltare pagina e farlo con la consapevolezza che contro il Real non basterà sciorinare gioco e verticalizzazioni per ottanta minuti come accaduto con la Roma. Il Napoli dovrà essere praticamente perfetto per cercare di avere la meglio su avversari che rappresentano il meglio che il calcio mondiale possa offrire al giorno d’oggi. Cristiano Ronaldo è l’emblema, è il diamante scintillante che simboleggia la potenza tecnica ed economica della squadra che è Campione del Mondo e d’Europa in carica. Insomma, il Napoli dovrà evitare di fare il Napoli, almeno negli ultimi minuti quando sembra proprio che gli azzurri cadano vittime della paura di vincere. Contro le Merengues la parola paura dovrà essere totalmente cancellata dai vocabolari dei leoni che proveranno a centrare l'impresa.

Dove vedere Napoli Real Madrid in chiaro

Chiedersi dove sarà possibile vedere Napoli Real Madrid in chiaro sarà un’operazione a dir poco inutile. A trasmettere l’evento sarà infatti Mediaset Premium in esclusiva che però ha deciso di non trasmettere i novanta minuti del San Paolo in chiaro. La piattaforma pay tv garantisce infatti la trasmissione dell’evento solo agli abbonati o a coloro che decideranno di acquistare la singola partita. Napoli Real Madrid sarà trasmessa sui canali Premium Sport HD, canale 280 del digitale terrestre, e su Premium Calcio, canale 270, a partire dalle 20 e 45 con un ampio dopopartita. L’evento, dunque, non sarà visibile in chiaro

Vedere Napoli Real Madrid in streaming

Mediaset Premium consente di seguire le partite di Champions League, tra cui Napoli Real Madrid in streaming. Tutti abbonati potranno assistere all’evento in diretta collegandosi al sito di Premium Replay. Si tratta di un’occasione unica per chi non può seguire il big match dell’anno in tv. Grazie a una connessione internet, la piattaforma pay tv di Mediaset consente di vedere la partita anche in streaming da un dispositivo mobile o da un pc. Non capita tutti i giorni di sfidare la squadra che rappresenta una leggenda, un mito nel mondo intero. Ecco perché i tifosi azzurri, e tutti quelli che in campo europeo non esitano a sostenere le squadre italiane, si mobiliteranno in massa per raggiungere Madrid. Chi non è riuscito a procurarsi un biglietto però non potrà perdersi quello che a Napoli viene considerato, ovviamente, l’evento sportivo dell’anno. Ma ci sarà anche chi proverà ad usufruire dello streaming assoluto cercando quei siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.