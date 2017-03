Napoli Real Madrid, Arsenal Bayern Monaco, Borussia Benfica, Barcellona Psg streaming e live gratis in italiano per vedere

Come vedere le partite della Champions League live gratis in streaming

Martedì e mercoledì prossimo non saranno giorni come tutti quanti gli altri. Il fascino della Champions League, la competizione calcistica più prestigiosa d’Europa e probabilmente anche del mondo, tornerà ad affacciarsi sugli schermi di appassionati e tifosi che non vorranno perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo offerto dalle migliori squadre d’Europa che si affronteranno in partite intense ed emozionanti.

A partire da quelle noti prodromiche al fischio di inizio che verranno certamente accolte con l’urlo finale da parte della folla del San Paolo di Napoli che proverà a sostenere i propri beniamini nell’impresa impossibile di ribaltare il tre a uno dell’andata contro il Real Madrid. Non tutti però hanno sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma pay di Mediaset che ha acquistato i diritti in esclusiva e quindi può trasmettere tutte le partite della competizione.

Per vedere lo spettacolo della Champions League trasmesso in esclusiva da Mediaset in chiaro su Canale 5 oppure live gratis in italiano in streaming. Il ritorno degli ottavi di finale vedrà i tentativi disperati di Napoli, Arsenal e Barcellona di ribaltare le sconfitte dell’andata. Più equilibrata sembra invece la sfida tra Borussia e Benfica che partono dall’uno a zero per i lusitani.

Partite martedì Napoli Real Madrid e Arsenal Bayern Monaco

Ad aprire la prima giornata della seconda serie di partite di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì a partire dalle 20.45, saranno Napoli Real Madrid e Arsenal Bayern Monaco. Il Napoli dovrà ribaltare il tre a uno dell’andata e non sarà facile, la vittoria di sabato pomeriggio contro la Roma ha però restituito fiducia e morale agli uomini di Sarri che non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione di scrivere una pagina di storia del calcio continentale.

Non sarà facile ma gli azzurri proveranno a dimostrare che il divario visto nel match d’andata non corrisponde alla verità. Nell’altro match l’Arsenal di Arsène Wenger dovrà tentare un’impresa ancora più impossibile. Ribaltare il pesantissimo cinque a uno subito nella gara di andata dal Bayern Monaco di Carletto Ancelotti.

Partite mercoledì Borussia Dortmund Benfica e Barcellona Psg

Il Benfica farà visita al Borussia Dortmund forte dell’uno a zero conquistato all’andata. Non un grande margine ma non aver subito gol in casa rappresenta certo un punto a favore per i portoghesi. Impossibile invece appare la remuntada richiesta al Barcellona che in casa contro il Psg parte da uno svantaggio di quattro reti a zero.

Altre soluzioni utili su come vedere Napoli Real Madrid, Arsenal Bayern Monaco, Borussia Dortmund Benfica, Barcellona Psg in streaming possono essere suggerite dai vari canali CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina. Alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano.

Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione. A bilanciare l’esclusività di Premium Play, ci sono le partite trasmesse in chiaro e per tutti da Mediaset, visibili anche in diretta streaming da PC, smartphone e tablet sul portale www.sportmediaset.it o con l’app Sportmediaset. Qualche tentativo si può fare anche sui canali satellitari sintonizzandosi sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo.