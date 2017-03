Partite Champions League streaming e live gratis

La prima giornata delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions sarà interessante. Per questo saranno tanti ricercheranno sul web i siti per vedere live gratis le partite in streaming

Come vedere le partite della Champions League live gratis in streaming

Mancano ormai poche ore e poi sarà di nuovo febbre per le partite di Champions League. Una febbre trasversale, che colpisce grandi e piccini, a tutte le longitudini. Basta avere la stessa passione, che assume le sembianze di un pallone che rotola su un prato verde inseguito da dodici ragazzi felici. Una visione un po’ romantica? Sicuramente. Come romantico è anche il rapporto d’amore che si instaura tra una società e la propria tifoseria.

Che adesso starà iniziando ad organizzarsi per sapere dove vedere le partite di martedì 7 e mercoledì 8 marzo. Sarà interessante, infatti seguire i tentativi di Napoli, Arsenal e Barcellona chiamate all’impresa contro rispettivamente Real Madrid, Bayern Monaco e Psg che all’andata si sono imposti in maniera netta. Sono tante le modalità a disposizione della vastissima platea degli interessati. Da Mediaset Premium che permette di vedere anche in streaming grazie agli appositi dispositivi mobili o un computer fisso le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ma non mancheranno quelli che si metteranno ben presto a caccia dei siti migliori che potrebbero trasmettere live gratis le imprese delle otto squadre impegnate nella due giorni di martedì e mercoledì.

Partite streaming Champions League con i siti esteri

Per vedere le partite streaming della Champions League c’è una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Quella rappresentata dai siti dei canali esteri che hanno regolarmente acquistato i diritti per la trasmettere live gratis in streaming la partita di vostro gradimento. Anche in questo caso però non si può avere la certezza di vedere la partita fino a quando effettivamente non si riesce nell’impresa.

Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Champions League streaming sui siti dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming la Champions League rientrano anche i siti dei bookmaker stranieri che, come sono soliti fare Betclic e Snai per le partite del campionato italiano di calcio, possono trasmettere alcune partite avendone acquistato i diritti. Non è facile però soddisfare le proprie esigenze visto che non tutte le partite possono essere viste.

C’è anche un limite geografico che spesso impedisce agli italiani, quando la gara in questione riguarda una squadra di Serie A, di iscriversi alla piattaforma. Limiti che riducono le possibilità di vedere la partita desiderata, ma, comunque, vale sempre la pena provare.

Partite streaming Champions League con Mediaset Premium

La soluzione più immediata è sempre quella offerta da Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva i diritti e può trasmettere quindi le partite di Champions League anche in streaming gratis grazie all’apposita piattaforma Mediaset Play. Ovviamente il servizio streaming è gratuito solo per coloro che hanno acquistato l’intero pacchetto o il singolo evento.

Per gli per vedere le partite degli ottavi di finale di Champions League, gli abbonati di Mediaset Premium possono quindi usufruire del servizio Premium Play. Per usufruirne bisogna registrarsi nell’Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici. Tutta la programmazione di Mediaset Premium al di là dell’aspetto sportivo e calcistico, è visibile su smartphone e tablet, PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Ovviamente in base al pacchetto acquistato.