Auguri Festa della Donna: 20 frasi originali, 20 video simpatici, 20 immagini divertenti per dire ti voglio bene

La Festa delle Donne non è una ricorrenza banale. Si, forse anche in questa occasione, la tendenza alla mercificazione di ogni attività potrebbe togliere spazio a quello che è il vero sentiment di questa ricorrenza.

Che, l’otto marzo, unisce in un solo cuore, in un afflato universale le donne di tutto il mondo. Ben venga allora il grido di denuncia per una condizione che, in molti casi, resta subalterna, quando non proprio ghettizzata in una società che non riesce a liberarsi dalle incrostazioni di una cultura ancora ancorata a uno strisciante quanto pericoloso maschilismo.

Per non parlare delle violenze a cui spesso le donne sono costrette a sottostare, anche in silenzio. Ecco, donare una mimosa, scrivere un pensiero o condividere immagini può certamente essere un segnale importante per provare a raggiungere il traguardo di una parità non solo sbandierata ai quattro venti, ma presente nella vita quotidiana di ogni persona al mondo. Anche fare gli auguri per la Festa della Donna rappresenta un piccolo ma significativo gesto per tributare il proprio omaggio a queste splendide creature. Se avete bisogno di un po' di ispirazione qui potrete trovare una selezione di 20 frasi originali e i siti dove cercare video simpatici ed immagini divertenti per dire ti voglio bene.

Auguri Festa della Donna 20 frasi originali

Non perdere l’occasione, in vista di una Festa così importante come quella dedicata alle Donne di tutto il mondo, di fare i tuoi auguri in maniera originale. Se sei alla ricerca di qualche indicazione utile per sbloccare la tua fantasia ecco una selezione di 20 frasi originali di Auguri per la Festa della Donna. Sarà un piacere fare gli auguri alle donne della tua vita con frasi che resteranno scolpite nella mente e nel cuore.

La donna è un mix di dolcezza e passione, la mimosa è il fiore che più la rappresenta, lo guardi è bello ma se vuoi davvero apprezzarlo ne devi sentire l’essenza. Donne, siete universalmente uniche e grandi, meritereste che in ogni paese di questo mondo, si erigesse un monumento al vostro essere donna, per quanto date. Tanti auguri con tutto il cuore e siate sempre di buonumore, perché voi donne siete un fiore e con un sorriso rallegrate il nostro cuore. Il tuo essere donna inonda i miei pensieri rendendomi succube del tuo fascino. Oggi otto marzo auguri per la tua festa non so che dire non trovo le parole ma se i baci fossero parole ti farei un discorso che non ha fine. Abbiamo trascorso insieme la nostra giovinezza, i nostri anni da bambini e ragazzi e ora sei una donna. Auguri per la tua Festa. Un uomo non può essere nulla se non ha accanto una grande donna. Un piccolo gesto per una grande donna la più importante della mia vita: auguri amore mio. Per la festa dell’otto marzo un augurio pazzo! Auguri alla donna della mia vita. Tanti auguri a tutte le donne del mondo. La donna è la colonna portante del mondo. Senza di lei tutto crollerebbe. Grazie a tutte le donne del mondo. Auguri. Sei l’amica del cuore e oggi che è la Festa delle Donne ti regalo un fiore per ricordarti che ti penso sempre e che sei sempre con me. La tua amica per sempre. Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso. Per la vostra importanza, tantissimi infiniti auguri per la vostra festa. La tua festa, l’otto marzo. La mia? Ogni giorno che trascorro con te. Per te un bellissimo rametto di mimosa per ricordarti che ci sono sempre. Auguri a te, donna del mio cuore e della mia anima. Auguri a te donna, anche se non ti conosco, anche se lontana, anche se dal colore diverso dal mio. Auguri a tutte voi donne, perché siete l’essenza della vita. Da sempre. Per sempre. La donna uscì dalla costola dell’uomo non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore. Ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata. Felice otto marzo e uno speciale augurio di tanta pace e serenità nella vita Ti auguro una vita serena e ricca di felicità, da donna a donna. Buona Festa della Donna. Sempre indaffarata a inseguire i tuoi sogni, le tue speranze e i tuoi progetti. Fermati un attimo e ascoltami mentre ti dico: “Auguri, donna meravigliosa”.

20 video simpatici 20 immagini divertenti per dire ti voglio bene

Frasi d’amore, frasi originali e simpatiche. Sono tanti i modi per celebrare degnamente la Festa della Donna. Le frasi di auguri rappresentano uno dei modi più utilizzati, ma non è certo l’unico. Sono sempre di più quelli che decidono di omaggiare le persone a cui vogliono bene, in questo caso rigorosamente Donne, attraverso video e immagini. Per dire ti voglio bene e per augurare sempre il meglio. Qui una selezione di siti utili dove potrete trovare più di 20 video simpatici e 20 immagini divertenti da condividere su Whatsapp, Facebook o da inviare semplicemente su posta elettronica.

Dreamstime.com, it.anygator.com 123greetings.com desicomments.com photobucket.com askideas.com sayingimages.com christiancards4you.com allindiaroundup.com thephotosclub.com