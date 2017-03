Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i diritti delle donne per le pensioni sciopero 8 marzo

Non solo novità per le pensioni di mini pensione e quota 41: sono queste, infatti, le novità per le pensioni che si preparano ad entrare in vigore dal prossimo prima maggio, anche se ancora si attendono i decreti ufficiali con tutte i dettagli e le regole di funzionamento delle stesse mini pensione e quota 41, novità per le pensioni molto criticate, perché ancora troppo limitate, non per tutti, e ancora sperimentali, che rischiano, secondo molti, di rivelarsi inefficaci e un inutile spreco di soldi. Le richieste di modifiche per le attuali norme pensionistiche sono ben più profonde rispetto a queste ultime mini pensioni e quota 41, ancora in discussione, perché al momento troppo costose, così come è stata limitata la proroga del contributivo donna al 31 luglio 2016 piuttosto che al 2018, proprio per un esiguo budget a disposizione, secondo quanto detto dai tecnici.

Eppure, proprio il mondo delle donne è quello per cui sono richieste maggiori novità per le pensioni soprattutto per definire tutele per tutte le attività che svolgono, tanto professionali quanto di cura della famiglia. E le stesse novità per le pensioni per le donne sono tra le novità per le pensioni che, stando a quanto trapelato dalle ultime notizie, potrebbero rientrare in un secondo momento di definizione di ulteriori novità per le pensioni.

Novità per le pensioni per le donne e secondo momento di lavoro su revisione pensionistica

Secondo le ultime e ultimissime notizie, infatti, un momento successivo di discussione su ulteriori novità per le pensioni da definire, dopo le attuali mini pensioni e quota 41, dovrebbe riguardare:

novità per la previdenza integrativa e complementare; revisione del sistema calcolo contributivo della pensione per sostenere i più giovani; novità per le pensioni specificatamente per le donne; modifiche del sistema di adeguamento alle speranze di vita.

Ciò che ci si chiede è se effettivamente novità per le pensioni per le donne rientreranno effettivamente nelle prossime discussioni tra esecutivo e forze sociali, la certezza è che per le donne comunque devono essere definite tutele e aiuti per sostenerle in tutto ciò che fanno, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista di impegno nella cura della famiglia, tuttavia, per farlo al meglio, bisognerebbe andare oltre singoli sistemi, magari ancora sperimentali, e cercare di mettere a punto un sistema unico di novità per le pensioni che sia universale, valido per tutti, piuttosto che continuare a lavorare su soluzioni cosiddette tampone.

Nuovo sciopero generale e richieste di ulteriori novità per le pensioni

Nel frattempo, in occasione della Festa della Donna che si celebra mercoledì, è stato organizzato proprio per la giornata dell’8 marzo uno sciopero generale, Lotto marzo, proprio per lanciare un nuovo monito di necessità di novità per le pensioni per le donne. Lo sciopero coinvolgerà Unione sindacale di base; Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale (SLAI Cobas); Sindacato Autorganizzato Lavoratori (SIAL-Cobas; Comitati di Base della Scuola (Cobas); Unione sindacale italiana (USI); Sindacato Generale di Base (SGB); Confederazione Unitaria di Base (CUB Sanità); Associazione Diritti Lavoratori (ADL Cobas e USL); e, nella scuola, FLC/Cgil e invita alla riflessione sui cambiamenti pensionistici per le donne determinati dall’entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche, norme che meritano ormai di essere modificate, tanto in generale per tutti, quanto in particolare per quelle donne che prima potevano andare in pensione prima dai 61 anni di età con almeno 20 anni di contributi o con la cosiddetta quota 96, cioè a 60/61 anni di età e 35/36 di contributi, ma per cui queste possibilità sono state cancellate.