Streaming Napoli Real Madrid: Champions League live gratis in diretta tv su siti streaming

Cresce nel capoluogo campano l'attesa per la sfida Napoli Real Madrid. I partenopei sono chiamati alla remuntada ma troveranno difronte un Real Madrid al gran completo. Anche Bale scenderà in campo

Come vedere in streaming Napoli Real Madrid Champions League

Il San Paolo come le Termopili. Zidane come Serse e il suo Real Madrid il potentissimo esercito che non ha rivali al mondo. Sarri? Ovviamente non potrebbe che vestire i panni del condottiero Leonida. Il tecnico toscano starà in queste ore impartendo le ultime lezione di tattica e strategia ai suoi scugnizzi partenopei chiamati all’impresa storica.

Che, come la gloria, resterebbe impressa per sempre nelle pagine di questo sport. Eliminare i campioni del Mondo e d’Europa in carica. Questa è la missione impossibile degli azzurri in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League Napoli Real Madrid. Sperando che l’esito di questa battaglia sportiva sia diverso da quello della battaglia reale tra i trecento opliti spartani e il potentissimo esercito di Serse il Persiano.

I novanta minuti del San Paolo non saranno visibili in chiaro. È partita quindi la caccia ai siti web giusti per vedere live gratis questi novanta minuti palpitanti anche in streaming. Napoli si sta stringendo intorno ai suoi eroi. Il San Paolo è pronto a trasformarsi in un’arena traboccante di passione. Il Real Madrid è avvisato. Le previsioni naturalmente, pendono tutte a favore dei Blancos. Ma Cristiano Ronaldo e soci dovranno sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa la qualificazione ai quarti di finale.

Napoli Real Madrid Champions impresa impossibile per gli azzurri?

La vittoria sulla Roma ha restituito nuovo entusiasmo e vigore alle ambizioni azzurre anche in chiave Champions League. Guai però a coltivare facili illusioni. Impresa impossibile per gli azzurri? Solo un miracolo potrebbe consentire agli azzurri di ribaltare il risultato dell’andata. Eppure fino a quando la matematica lascia uno spiraglio aperto è giusto crederci.

Il Napoli dovrà osare senza distrarsi, attaccare senza farsi sorprendere, metterci quel pizzico di cattiveria e l’ormai celebre ‘cazzimma’ per avere qualche chance. Dovrà essere perfetto. E sperare che le divinità pallonare, martedì sera, volgano lo sguardo più sull’azzurro che sul bianco.

Napoli Real Madrid Zidane punta su Benzema, Bale e Ronaldo

Martedì sera Zinedine Zidane potrà puntare sul magnifico trio d’attacco, Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo per difendere il 3 a 1 dell’andata. I tre stanno bene fisicamente, Bale sembra aver recuperato dopo l’infortunio e l’intervento alla caviglia, lo stesso Cristiano Ronaldo è apparso in buone condizioni.

Napoli Real Madrid live gratis in streaming

Martedì sera chi non sarà al San Paolo a sostenere i propri beniamini non ammetterà nessun imprevisto o disagio e vorrà solo trovare il modo per vedere Napoli Real Madrid. I più giovani stanno ricercando già come vedere live gratis in streaming questo evento sportivo che richiamerà una folla di appassionati notevoli.

La soluzione preferibile e più sicura sarà quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.