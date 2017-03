Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lotti, Renzi, Grillo

Gli scontri, le tensioni e l'incertezza politica che sta attraversando il nostro esecutivo potrebbero crescere fino a quasi a destabilizzare del tutto a causa della vicenda Consip, società di Romeo che gestisce il servizio di pulizia all'ospedale Cardarelli, la più grande struttura sanitaria del sud Italia, indagine su appalti pubblici, partita da una inchiesta della Procura di Napoli sull'attività dell'imprenditore Romeo, per presunti legami con la camorra di alcuni suoi dipendenti. Tra tangenti e favori i cambio di appalti è risultato coinvolto, tra gli altri, anche Tiziano Renzi, padre dell'ex premier ed ex segretario del centrosinistra. Ma non solo: stando alle ultime notizie, vi sarebbe coinvolto anche l'attuale ministro allo Sport, all'epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti. La vicenda Consip può a questo punto avere impatti cruciali almeno sue due questioni: primarie del centrosinistra ed elezioni. E con questi appuntamenti politici, anche sui temi principali in discussione attualmente, a partire dalle novità per le pensioni.

Le ultime posizioni del ministro Luca Lotti e impatto su novità per le pensioni



Il ministro allo Sport Luca Lotti, nella vicenda Consip, sarebbe, infatti, indagato per favoreggiamento rivelazione di segreto, Lui fedelissimo dell’ex premier Renzi, per cui i pentastellari hanno chiesto immediate dimissioni. Se queste però non arrivassero e, anzi, vi fosse una richiesta di fiducia nell’esecutivo, si potrebbe arrivare ad una nuova crisi politica che potrebbe portare ad un immediato scioglimento delle Aule e ad anticipare subito il voto. Il ministro dello Sport, però, si è detto totalmente estraneo alla vicenda ma la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dai pentastellati sia a Montecitorio che a Palazzo Madama potrebbe avere importanti conseguenze, come quella di portare subito al voto anticipato e, si sa ormai fin troppo bene, come un voto anticipato potrebbe rappresentare l’occasione ideale di rilancio di novità per le pensioni, che ritornerebbero ad essere quelle profonde novità per le pensioni di quota 100, che ormai sembra essere rientrata nei programmi di tutti gli schieramenti politici. E con essa anche l’assegno universale.

Le ultime affermazioni di Renzi e conseguenze su novità per le pensioni

Decisamente ‘strana’ la posizione dell’ex Renzi nei confronti della vicenda Consip e delle accuse sul padre Tiziano. Senza alcun’ombra di incertezza, nel corso di una intervista, Renzi ha chiaramente affermato che se il padre dovesse risultare effettivamente colpevole di ciò che gli si contesta ed effettivamente coinvolto nella vicenda, è bene che sconti la sua pena, o forse anche una doppia condanna, parole forti, su cui Grillo si è scatenato. Ma questa vicenda, indipendentemente dalla sua posizione di condanna nei confronti del padre, potrebbe avere conseguenze negative sulle sue intenzioni politiche, sia per quanto riguarda le primarie del centrosinistra, che potrebbe rischiare di perdere, sia per quanto riguarda le prossime elezioni. Il problema è che lo scandalo travolge sia il padre sia il ministro Lotti, da sempre fedelissimo dell’ex premier, anche se suo padre, indagato nella vicenda Consip per traffico di influenze, durante l’ultimo interrogatorio durato ben quattro ore ha negato, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, di aver mai preso soldi e di essersi recato mai in Consip. A questo punto la sua annunciata strategia di puntare su novità per le pensioni a partire dall’introduzione di un assegno universale strettamente collegato all’impegno nella ricerca attiva di una nuova occupazione, potrebbe rivelarsi anche inutile. Molto dipenderà da come evolverà la situazione.

Le ultime affermazioni di Beppe Grillo e conseguenze per novità per le pensioni

Con la richiesta delle dimissioni del ministro Lotti da parte dei pentastellati sarebbe nuovamente a rischio la tenuta della maggioranza, che a questo punto porterebbe ad elezioni subito che, come ben noto, diventerebbero fondamentali per un rilancio delle novità per le pensioni, anche se, stando alle ultime notizie su sistema di voto ancora da definire in maniera universale e situazione interna di ogni schieramento politico, si rischia di andare incontro ad una non governabilità. Se, però, vi fossero elezioni subito, considerando i caos interni di centrosinistra e centrodestra, probabilmente avvantaggiati sarebbero i pentastellati di Beppe Grillo, che in questi ultimissimi giorni ha fortemente attaccato l’ex premier per le sue parole sul padre, che in tema di novità per le pensioni sembrano avere le idee abbastanza chiare. I pentastellati punterebbero infatti su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; introduzione dell’assegno universale per tutti; cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali; revisione totale delle attuali norme pensionistiche.