Napoli Real Madrid streaming. Come e dove vedere link

Il Napoli va a caccia dell'impresa contro il Real Madrid. Martedì 7 marzo a partire dalle 20.45 il catino di Fuorigrotta si trasformerà in una bolgia per sostenere Insigne e compagni contro i Blancos

Napoli Real Madrid sta iniziando ad entrare nel vivo. Il ritorno degli ottavi di finale tra i partenopei e i Campioni d’Europa e del Mondo in carica è previsto per martedì sera alle ore 20.45 in un San Paolo che per l’occasione mostrerà il suo volto migliore. Terminati in extremis i primi interventi di ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta, che hanno riguardato il rifacimento della tribuna stampa della nuova tribuna stampa e il maquillage dello spogliatoio della squadra ospite.

Tra i lavori quasi conclusi anche il nuovo ingresso per le squadre previsto con le squadre che in futuro sbucheranno in campo all’altezza della tribuna autorità e non più dal vecchio tunnel sotto la curva B. Napoli Real Madrid è la partita più importante della storia recente degli azzurri e per questo bisogna farsi trovare pronti.

Sugli spalti ci sarà la solita torcida che, certamente, se non può essere paragonata a quella del lontano 1987 quando più di ottantamila cuori si strinsero attorno a Maradona e compagni per l’unico precedente contro le Merengues a Fuorigrotta, farà ugualmente sentire forte la sua voce e il suo incoraggiamento. A iniziare dal grido “The Champions”, vero e proprio marchio di fabbrica del tifo azzurro che, all’andata riuscì a far strabuzzare gli occhi a Cristiano Ronaldo.

I circa sessantamila spettatori dovranno rappresentare l’arma in più per raggiungere il traguardo della qualificazione che avrebbe dell’incredibile. Come e dove vedere Napoli Real Madrid sarà la priorità per i tifosi che non sono riusciti ad essere presenti al San Paolo e per tutti gli appassionati che si stanno già industriando per la scelta dei link giusti per vedere la partita in streaming.

Napoli Real Madrid solo crampi per Mertens

Solo crampi per Mertens e questa è la notizia più bella per Maurizio Sarri che in vista della partita più importante della stagione potrà contare su tutta la rosa al completo. Il belga aveva abbandonato anzitempo la gara contro la Roma per un problema al polpaccio e la sua uscita dal campo aveva provocato più di un malumore.

Ma per fortuna gli esami hanno scongiurato qualsiasi tipo di problema più grave e così il folletto sarà probabilmente gettato nella mischia fin dal primo minuto. Ma non è ancora chiaro se Sarri deciderà di schierarlo al centro del tridente o sugli esterni al posto di Insigne o Callejon.

Napoli Real Madrid out solo Varane

Zidane ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Napoli valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Out solo il difensore francese Varane che non parteciperà dunque alla spedizione spagnola nel capoluogo campano.

Come e dove vedere Real Madrid Napoli in streaming

Chi non è riuscito a procurarsi un biglietto però non potrà perdersi quello che a Napoli viene considerato, ovviamente, l’evento sportivo dell’anno. Saranno diversi i modi scelti su come e dove vedere la partita dai supporters azzurri e dagli appassionati di calcio in generale. C’è chi approfitterà del comodo divano per vedere Napoli Real Madrid, avendo acquistato la singola partita oppure sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play.

Oppure sceglierà lo streaming provando a cercare i link dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Birmania Myanmar, National TV, Kosovo Radio Television of Kosovo, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani quando si tratta di partite con squadre appartenenti alla Serie A italiana.