Auguri Festa delle Donne frasi, video, immagini divertenti, simpatiche, originali. I migliori siti web dove trovare

Tempo di iniziare a pensare agli auguri per la festa delle donne 2017. D'altronde mancano solo due giorni all'8 marzo e inevitabilmente occorre andare alla ricerca delle frasi più divertenti, dei video più originali e delle foto più simpatiche per tutte le donne che ci stanno accanto. Si tratta infatti di una ricorrenza pensata esclusivamente per loro, indipendentemente se si tratta di mamma o fidanzata, nonna o collega di lavoro, un'amica o una semplice conoscente, una sorella o una familiare. L'impresa di andare a caccia della frase più adatta non è difficile se si fa riferimento alle tante proposte presenti sulla Rete, strategiche sia per chi cerca qualcosa di rapido da inviare via Facebook o WhatsApp e sia per chi intende invece inviare un più articolato messaggio di posta elettronica.

Frasi Auguri Festa delle Donne simpatiche

Di conseguenza se si conoscono i migliori siti web non è difficile trovare le frasi di auguri Festa delle Donne. Ed è proprio su questo versante che il web è in grado di dare il meglio di sé. Una prima e valida risposta alle ricerche degli utenti è contenuta nella raccolta delle migliori frasi contenute nel sito frasionline.it, che anche per questa ricorrenza propone molte frasi, sia d'autore sia proposte dagli utenti. Stesso funzionamento per il sito pensieriparole.it. Basta insomma scegliere la proposta che fa più al caso proprio e procedere con la condivisione, anche direttamente da questo hub, anche via Facebook, Twitter o WhatsApp. Una citazione di qualità? Quella di Audrey Hepburn: "La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore".

Auguri Festa della Donna con video simpatici

Per aumentare l'effetto sorpresa tra le destinatarie è sempre possibile affiancare accompagnare alle frasi di auguri per la Festa della Donna un video simpatico. Per esempio, esiste un sito dedicato solo ai migliori filmati da inviare per l'occasione e si tratta di internationalwomensday.com. Le dimensioni e la qualità dei video sono tali da rivelarsi adatti per la spedizione con WhatsApp. Ma naturalmente le stesse proposte possono essere facilmente sfruttate anche per una condivisione su altre piattaforme di social media, sia esse pubbliche come Facebook e Twitter, e sia personali come Messenger. Senza dimenticare la grade varietà su YouTube.

Auguri Festa delle Donne con foto originali e divertenti

Una via di mezzo tra le frasi e video sono le foto originali per fare gli auguri in vista della Festa delle Donne. Un'ampia selezione di immagini e foto è presente sulla piattaforma freepik.com, ma solo indicando le giuste chiave di ricerche. Chi è alla ricerca di soluzioni alternative, animate e personalizzabili, può dare un'occhiata al sito carloneworld.it. Tutte le card sono gratuite, così come quelle presenti su cartoline.it, come il gentiluovo dell'8 marzo, per le donne amanti della natura, sei la mia ballerina, divertenti auguri per l'8 marzo.