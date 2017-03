Festa della Donna 2017: auguri frasi indimenticabili e musei gratis donne Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Firenze

Idee e consigli per frasi di auguri per la Festa della Donna e dove andare nelle principali città di Italia: i musei gratis per le donne

Mancano solo due giorni alle celebrazioni della Festa della Donna 2017, che si festeggia mercoledì 8 marzo, e sono diverse le iniziative e le feste che sono già in preparazione nelle grandi città di Italia. Tra le iniziative più importanti, la possibilità per tutte le donne di ingresso gratuito a musei e aree archeologiche. Ma il giorno della Festa della Donna è anche l’occasione ideale per esprimere pensieri speciali alla donna della propria vita.

Auguri festa della donna 2017 indimenticabili

Che si tratti di mamme, mogli, fidanzate, compagne, amiche, sorelle, amiche, colleghe, il giorno dell’8 marzo per molti uomini è una di quelle particolari giornate in cui molti uomini decidono di scrivere bigliettini amorevoli e romantici alle proprie donne, o messaggi particolari, anche divertenti e simpatici, magari accompagnandoli con immagini, anche animate, per augurare buona festa della donna. Per chi volesse spunti per frasi da inviare, proponiamo di seguito una serie di frasi come:

'Sei incredibile Donna, con la tua dolcezza, riesci sempre a regalare emozioni ineguagliabili. Auguri'; ‘Tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’; 'Donna, meravigliosa creatura, sole che riscalda il giorno, luna che illumina la notte, grazie di esistere. Mille auguri a te amore mio in questo giorno più degli altri'; 'Mille auguri per la festa della donna, allegri, colorati, accesi e tanti come i gialli fiori profumati di questo bellissimo ramo di mimosa'; 'La mia piccola sorellina sta davvero diventando donna! Allora a te quest'anno un mare di mimosa in cui tuffarti, perché il passaggio da bimba a donna sia dolce e profumato come questo magnifico fiore. Auguri per una buona Festa della Donna'; '8 marzo, auguri a tutte le donne che sanno mutare le loro lacrime in danza, alle donne che sanno essere luce nell'oscurità, alle donne paladine di giustizia e pace, alle donne che con il loro entusiasmo vogliono svegliare l'alba, alle donne che non si arrendono e plasmano i loro sogni. Auguri a tutte le donne che con il loro saggio impegno quotidiano rendono straordinario il domani'; 'Credo in te, mia cara figlia, nel tuo essere, nei tuoi valori, e colgo l'occasione per esprimerti tutto l'orgoglio e la soddisfazione che provo nel vederti ormai una donna davvero in gamba. Auguri amore mio'; 'Ecco un mazzolino di mimose per te per festeggiare questo nostro giorno. Buona festa delle Donne amica mia'; 'A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà'; 'Tanti auguri con tutto il cuore e siate sempre di buonumore, perché voi donne siete un fiore e con un sorriso rallegrate il nostro cuore'.

Festa della donne 2017: musei gratis a Roma

Mercoledì 8 marzo sarà la giornata degli ingressi gratuiti per le donne a musei e aree archeologiche. A Roma, segnaliamo, tra gli altri, i Musei Capitolini, la Galleria Nazionale d'arte antica a Palazzo Barberini, che ospita parte dell'importante Galleria Nazionale d'Arte Antica e l'Istituto Italiano di Numismatica; la Galleria Doria Pamphilj; Galleria Spada; Palazzo Poli; Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; Museo nazionale romano- Palazzo Massimo; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Festa della donne 2017: musei gratis a Milano

Musei gratis per tutte le donne l’8 marzo anche a Milano: tra le iniziative organizzate segnaliamo al Museo Martinitt e Stelline, in Corso Magenta, è stata organizzata una visita al femminile sulla storia dell'istituto femminile e sulla vita delle piccole orfane ascoltando anche i racconti di ex stelline che accompagnano i visitatori lungo il percorso raccontando aneddoti, curiosità ed esperienze personali. Al termine della visita al Museo si farà un breve giro all'interno del Palazzo delle Stelline, sede originaria dell'orfanotrofio femminile. I musei cui si potrà accedere gratuitamente mercoledì a Milano sono, tra gli altri, l'Archivio di Stato di Milano, Biblioteca Nazionale Braidense a Brera, Cenacolo Vinciano, Pinacoteca di Brera, Parco dell’anfiteatro romano e Antiquarium 'Alda Levi'.

Festa della donne 2017: musei gratis a Torino

Mercoledì 8 marzo all’insegna dell’arte e della cultura anche a Torino, dove l’entrata gratuita o ridotta alle donne l’8 Marzo 2017 è consentita ai seguenti musei: Musei Reali, Armeria Reale di Torino, Galleria Sabauda, Museo di antichità, Villa della Regina, Palazzo Carignano, Palazzo Reale di Torino.

Festa della donne 2017: musei gratis a Napoli

Spostandoci, invece, a Napoli, l’ingresso sarà gratuito in tutti i musei e tra le iniziative da non perdere segnaliamo al Museo della ceramica Duca di Martina, nella Villa Floridiana, l’iniziativa che ripercorrerà la vita di Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia; presso l’area archeologica di Carminiello ai Mannesi sarà visitabile, alle 10, il Complesso monumentale; mentre presso il Museo archeologico nazionale di Napoli è stato organizzato un viaggio indietro nel tempo alla riscoperta dell’universo femminile nell’antichità che consentirà di conoscere alcune figure femminili del mondo antico: donne comuni, imprenditrici, imperatrici, ninfe e dee. Al Museo di Capodimonte, è stata organizzata, dalle 11, una visita guidata Donne regine al Museo di Capodimonte, per raccontare la storia delle donne che hanno reso celebre la Reggia; alla Certosa e Museo di San Martino, in occasione della Festa della Donna, Rita Pastorelli, direttrice del Museo accompagnerà i visitatori in un particolare itinerario alla scoperta delle protagoniste della storia della città.

Festa della donne 2017: musei gratis a Genova



Anche a Genova, in occasione dell'8 marzo Festa delle Donne i Musei Civici e il Galata Museo del Mare apriranno gratuitamente alle donne. Inoltre, tra le altre iniziative organizzate, segnaliamo Musei di Genova: programma per l'8 marzo Festa della Donna, ‘Le donne e gli uomini delle donne’ (5 euro), alla Galleria D'Arte Moderna, uno sguardo ai ritratti femminili e alle loro storia; ‘Il Capitano D'Albertis, viaggiatore d'altri tempi’ (4,50 euro), visita accompagnata al Castello d'Albertis, per scoprire le tante curiosità della dimora del Capitano D'Albertis, viaggiatore d’altri tempi e fotografo, personaggio erudito e dall’insaziabile curiosità, che compì, tra le altre cose, tre giri del mondo e il periplo dell’Africa.

Festa della donne 2017: musei gratis a Firenze

Tantissimi i luoghi dell’arte della cultura visitabili gratuitamente nella splendida Firenze: sarà, infatti, gratuito per tutte le donne l'ingresso nei musei civici fiorentini e tante sono anche le iniziative dedicate alle donne organizzate nelle biblioteche comunali. Si potranno, in particolare, visitare il Museo di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria; Museo Novecento, Santa Maria Novella; Museo del Bigallo; Cappella Brancacci; Museo della Misericordia.