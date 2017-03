Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 l'esecutivo può essere una sorpresa per le pensioni

L’Italia sta attraverso un momento davvero difficile, sia da un punto di vista politico interno, sia da un punto di vista economico, con una crescita che non riesce a prendere un effettivo via e un controllo da parte della Comunità sempre più serrato nei nostri confronti, nonostante l’ulteriore tempo dato per definire quelle misure correttive che dovranno avere un valore di ben 3,4 miliardi di euro. E ci sarà ancora tempo fino alla fine di aprile per presentare alla Comunità le decisioni definitive. Nel frattempo, si avviano le discussioni per la definizione del nuovo Def, documento di programmazione economica, che dovrà contenere proprio le misure correttive insieme a tutti quei provvedimenti che dovrebbero poi rientrare nella prossima manovra.

Queste novità stanno per prendere il via proprio in un momento in cui l’Italia che sembra letteralmente bloccata, in stagnazione, situazione confermata dalle ultime notizie si organismi internazionali ed enti privati che hanno chiaramente dimostrato la crisi economica, sociale, occupazionale del nostro Paese. La svolta, a sorpresa, potrebbe essere rappresentata dallo stesso attuale esecutivo. Se, infatti, da tempo si continua a dire che andare ad elezioni potrà rappresentare una occasione ideale di sblocco soprattutto per il rilancio di temi fondamentali, come quello delle novità per le pensioni, le prospettive ad oggi, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, potrebbero essere altre.

Attuale esecutivo svolta a sorpresa per novità per le pensioni

In un contesto di caos generalizzato, dovuto alle tensioni interne dei diversi schieramenti politici e alle ultime notizie che hanno travolto l’ex premier e segretario del centrosinistra, a causa del coinvolgimento del padre nello scandalo Consip, è possibile che l’attuale premier possa riuscire a ben mantenere le redini del nostro Paese, innanzitutto perchè sa benissimo le prossime sfide che l'Italia deve affrotare, tra Comunità, Del e nuova manovra, e soprattutto se riuscisse a rendersi indipendente dalla segreteria, anche se in realtà istituzionalmente non esiste e la situazione in cui si ritrova l’ex segretario gli sta facendo perdere decisamente consensi. E’, quindi, possibile che l'esecutivo con il nuovo documento economico di programmazione, nonostante i tanti problemi, possa riuscire a rilanciare iniziative importanti e fondamentali, senza dover necessariamente seguire le indicazioni della propria segreteria, non avendo, tra l’altro, bisogno di consensi, visto che l’attuale premier non si candiderà alle prossime elezioni, per cui non ha bisogno di pensare a misure che riescano a riconquistare fiducia ed elettori, ma potrebbe anche definire provvedimenti impopolari ma che potrebbero rivelarsi fondamentali per riuscire poi a realizzare successivi interventi importanti e positivi per tutti, come le stesse novità per le pensioni.

Per esempio, tra le misure impopolari che l’attuale premier mettere in atto per trovare soldi potrebbe esserci l’estensione a tutti della fattura elettronica, non solo da parte della P.A. ma anche per privati, che permetterebbe di avere un recupero complessivo di circa 50 miliardi di euro. A questa somma si aggiungerebbero i soldi da recuperare dalla revisione reale della spesa pubblica, ulteriori 10 miliardi che deriverebbero dalla cancellazione delle sovvenzioni per le imprese, che tra l'altro non vengono utilizzati, senza considerare i 21 miliardi di euro che arriverebbe dal fondo di solidarietà della Comunità per le misure assistenziali. Si tratta di esempi di interventi che permetterebbero di recuperare quel denaro necessario per permettere all’Italia di andare avanti con ulteriori misure che permetterebbero di rilanciare davvero crescita e sviluppo economico.



Si assiste, dunque, almeno a parole ad un cambiamento di rotta: se prima si parlava di un Def di continuità con al massimo l'unica novità del Dl concorrenza per le pensioni e nulla di rilevante per seconda fase delle pensioni, ora si dice di voler fare una nuova agenda e bisognerà capire se saranno inserite novità per le pensioni, considerando che ci sarà un intero capitolo dedicato all'assistenza, lo stesso che avrebbe voluto portare avanti il dicastero dell'Occupazione ma anche l'ex premier, e capire se in esso ci saranno integrazioni relative alle novità per le pensioni, soprattutto alla luce delle ultime notizie sulle posizioni di tecnici e Comitato per le pensioni di portare avanti novità per le pensioni. E la nuova apertura da parte del responsabile dei tecnici ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 potrebbe rappresentare un passo importante.

Nuove intenzioni dell’attuale esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Sembra, dunque, che le nuove intenzioni dell’attuale premier siano indirizzate a non andare ad elezioni anticipate, né a giugno né a settembre, ma a voler portare avanti la legislatura fino al prossimo 2018, cioè fino alla sua naturale scadenza, dedicandosi a quelle riforme strutturali necessarie per il Paese, affrontando temi importanti tra i quali:

questione occupazionale; spinta a nuovi investimenti per il lavoro; riduzione delle tasse; questione del Sud.

Per il premier, le questioni giovani e occupazione vanno di pari passo, motivo per il quale non si può non pensare che volendo mettere a punto misure per dare nuova spinta all'occupazione giovanile, sia necessario partire innanzitutto da quelle novità per le pensioni importanti per dare concretamente il via ad un serio ricambio generazionale a lavoro. E sembra che le opportunità per andare avanti concretamente con ulteriori novità per le pensioni ci siano effettivamente, basti considerare le ultime notizie rese note dal responsabile dei tecnici che ha aperto ad una nuova analisi di fattibilità delle novità per le pensioni di quota 100. Ma non solo: le ultime notizie si concentrano anche su quota 41 per tutti.

Ciò che bisognerebbe innanzitutto fare sarà decidere cosa fare di rilevante, cercando di andare oltre quelle posizioni da sempre mostrate dal Dicastero dell’Occupazione su novità per le pensioni poco rilevanti ma a costo zero. Secondo il premier, infatti, nonostante i problemi, bisognerebbe cercare di rilanciare una profonda e importante revisione della spesa pubblica, anche su alcune tipologie di pensioni com’era stato proposto, se necessario, in modo da recuperare tutti i soldi necessari per far tutto. Il primo passo da fare dovrebbe essere innanzitutto quello di capire se portare avanti novità per le pensioni o l’assegno universale o fare qualcosa che sia una via di mezzo, come riportano le ultime notizie, vale a dire un avvio sperimentale dell’assegno universale, che secondo le stime avrebbe un costo di 5 miliardi di euro, e un avvio sperimentale della quota 100, e anche in questo caso il costo dovrebbe essere di 5 miliardi. E proprio queste posizioni potrebbero permettere al premier di mantenere in piedi l’attuale esecutivo, significherebbe, infatti, continuare a garantire al nostro Paese una certa stabilità, seppur precaria, in un momento particolare in cui è necessario dare priorità a misure concrete di grado di rilanciare la crescita dell’Italia.