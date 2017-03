Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Aringoli, Sommella, Bocchi

Ripartire da quei provvedimenti che possono contribuire in maniera concreta alla ripresa e alla nuova crescita dell’Italia, passando da tagli, revisioni di spesa pubblica e novità per le pensioni capaci di dare nuova spinta all’occupazione giovanile e, di conseguenza, a produttività, consumi ed economia in generale. Il circolo economico sembrerebbe poter dunque avviarsi e chiudersi facilmente ma si temporeggia su troppe misure e su troppe decisioni e ci si ritrova ad oggi, in un contesto di caos e incertezza politica e sotto gli attenti occhi della Comunità che potrebbe prepararsi ad aprire concretamente una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, ancora bloccati. Quali potrebbero, dunque, essere le ricette anticrisi da realizzare?

Le ultime affermazioni di Aringoli e conseguenze su novità per le pensioni

Secondo lo studioso Alessio Aringoli, le ingiustizie e le diseguaglianze sociali fortemente visibili impongono un cambiamento di rotta, dovuto anche ai cambiamenti mondiali. In un contesto di grande stravolgimento generale, infatti, è impossibile pensare che i tanto cari schieramenti di centrosinistra, risultati di una alleanza tra liberldemocratici e socialisti, restino immobili. Devono cambiare, quasi adattandosi ai tempi. Del resto, sottolinea Aringoli, la stessa divisione tra socialisti e liberaldemocratici è ormai avviata ovunque, dagli Usa all'Inghilterra e la scissione del nostro centrosinistra sembra inserirsi in questo grande quadro di cambiamento generalizzato. E il socialismo, lo sappiamo ormai, come del resto tutti gli schieramenti politici stanno ormai facendo, punta su un forte rilancio delle novità per le pensioni, collegate all’occupazione, e all’introduzione dell’assegno universale, misure che permetterebbero di superare, anche se con il tempo, le forti diseguaglianze sociali attualmente vigenti.

Le ultime affermazioni di Sommella e impatto su novità per le pensioni

La ricetta per iniziare a camminare verso la ripresa per Roberto Sommella, economista, Direttore delle Relazioni Esterne Antitrust, fondatore de La Nuova, potrebbe essere quella di un taglio prioritario dei fondi destinati alle imprese, e che tra l’altro non vengono usati, per riuscire a risparmiare soldi che permetterebbero di approvare l’assegno universale come misura sociale di aiuto per coloro che si ritrovano a vivere in condizioni di grandi difficoltà e che, come confermano le ultime notizie, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Mancherebbe, infatti, solo da noi e in Grecia. Non è ancora stato approvato in Italia perché, come da sempre si dice, sarebbe troppo costoso ed è per questo motivo che Sommella ha proposto una revisione della spesa pubblica ingente ma talvolta inutile e superflua. Se, come afferma Sommella, i grillini, per esempio, puntano a recuperare soldi dagli tagli delle pensioni più elevati o dalla tassazione sul gioco d'azzardo, altra possibilità potrebbe essere quella di tagliare gli incentivi alle imprese, tagli che permetterebbero, secondo le stime, un recupero di ben 10 miliardi di euro, proprio quelli che, sempre secondo le stime, servirebbero per l'introduzione dell'assegno universale in Italia.

Le ultime posizioni di Bocchi e conseguenze per novità per le pensioni

Nessun riferimento alle novità per le pensioni o assegno universale come ingredienti della ricetta per avviarsi verso una ricrescita concreta e uscire dalla crisi per Alessandro Magnoli Bocchi, fondatore e Ceo di Foresight Advisors. Secondo le affermazioni dello studioso, alla luce delle ultime notizie su andamento economico debole; debito che sale; occupazione in stallo e quasi nulle possibilità lavorative per i più giovani; condizioni di indigenza sempre più crescenti, l'Italia appare decisamente in difficoltà. E per tornare a crescere, secondo Bocchi, bisognerebbe spingere su aumento della spesa in istruzione e infrastrutture; riduzione delle imposte; modifiche del sistema bancario; nuova spinta a produttività e aumento dei salari allineati proprio a quest'ultima; revisione attenta del sistema di voto; revisione del sistema giudiziario da rendere più snello e leggero. Nulla, dunque, in riferimento alle novità per le pensioni e si tratta di una mancanza che potrebbe essere decisamente pesante, considerando che proprio grazie alle novità per le pensioni si potrebbe concretamente dare spinta ad occupazione, soprattutto giovanile, e alla produttività.