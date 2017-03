Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 occorre scegliere tra assegno universale o pensioni

Quali sono le misure da privilegiare nel prossimo documento di programmazione economica, o in generale, per permettere all’Italia di tornare a crescere in maniera concreta e costante? E nel caso di budget ancora ridotto, quali provvedimenti privilegiare tra novità per le pensioni o assegno universale? La questione soldi, o meglio, mancanza di soldi, è quella che in questi anni ha impedito ai diversi esecutivi di attuare tutti i provvedimenti che si sarebbero voluti per permettere effettivamente al nostro Paese di cambiare rotta, a partire dalle novità per le pensioni. Nel tempo, infatti si sono susseguite soluzioni pensionistiche cosiddette tampone ma poco utili ed efficaci, come la staffetta, o come si pensa saranno le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, meno costose delle più importanti novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti che continuano ad essere rimandate proprio perché richiedono troppi soldi, esattamente come l’assegno universale.

Costi di novità per le pensioni e assegno universale

Stando ai numeri resi noti già da tempo, infatti, per novità per le pensioni di quota 100, o quota 41, o assegno universali servirebbero miliardi di euro. In particolare, per la quota 100 sarebbero richiesti circa 7 miliardi di euro, per la quota 41 per tutti senza penalità servirebbero circa 5 miliardi di euro, che salirebbero a 10 per l’assegno universale. E proprio in virtù di queste cifre e delle intenzioni di voler andare avanti con ulteriori novità per le pensioni importanti è possibile che occorra scegliere tra attuazione di novità per le pensioni vere e proprie o introduzione dell’assegno universale. Molto dipenderà da quello che si deciderà di fare per recuperare ulteriori soldi, tra revisione della spesa pubblica, revisione di alcune stesse tipologie di pensioni, tagli di alcune detrazioni fiscali. La certezza è che le ultime notizie si stanno concentrando soprattutto su un ritorno di quota 100 e assegno universale. Altra soluzione, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere quella di avviare entrambe le novità, sia per le pensioni sia per l’assegno universale, usando le risorse disponibili ma sempre con un modello sperimentale.

Prossimi impegni e prospettive per novità per le pensioni

Stando alle ultime e ultimissime notizie, sembra che tutti i Dicasteri e lo stesso esecutivo siano impegnati nel riuscire ad approvare l’assegno universale per tutti, per un costo, come detto di 10 miliardi di euro, contro circa i 7 necessari per la quota 100. In realtà, secondo le ultime notizie, si starebbe pensando alla possibilità di attuare sia assegno universale che quota 100, entrambe in via sperimentale, non dando l’assegno universale a tutti, almeno non inizialmente, e questa operazione potrebbe avvenire investendo 5 miliardi per la quota 100 e 5 miliardi per l’assegno universale. Per recuperare i soldi necessari si dovrebbe puntare:

ad una revisione della spesa generale; ad una revisione di alcune tipologie di pensioni; a tagli degli incentivi per le imprese, non usati, che avrebbero un valore di 10 miliardi di euro; a impiegare parte dei 21 miliardi di euro dati dalla Comunità per misure assistenziali e per o bisogni della gente.