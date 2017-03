Auguri Festa della Donna: messaggi, dediche, frasi, video, immagini, foto, cartoline animate Facebook, WhatsApp, Instagram

Tanti e tanti modi per fare gli auguri per la festa della donna, anche con messaggi, video, immagini, cartoline animate.

La macchina degli auguri per la Festa della donna si è già messa in moto. In buona sostanza è iniziata la ricerca di messaggi, dediche, frasi, video, immagini, foto, cartoline animate da inviare a tutte le donne che si conoscono in via pubblica o privata. Sono tante le strade percorribili per raggiungere i propri contatti in via digitale. Ci sono le frasi e ci sono le immagini e le foto da spedire con WhatsApp e Facebook o da condividere con Instagram, sempre più utilizzato, Ma ci sono anche le cartoline animate e i video.

Frasi Auguri Festa della Donna

Non è affatto difficile riuscire a trovare con pochi, pochissimi click le frasi per fare gli auguri per la Festa della Donna. Di siti web da visitare ce ne sono a centinaia e la principale difficoltà sta solo nell'individuare la soluzione più adatta al destinatario. Qualche idea?

Come riusciamo, giorno dopo giorno, a vivere sereni, contenti, come facciamo a ritrovare sempre il sorriso nonostante le tante avversità? Semplice, grazie alla donna che abbiamo accanto! Auguri donne e grazie di esistere! L'amore abita negli occhi della donna, da cui partono i penetranti dardi d'amore. Che profondono ferite lacerando il cuore. A te donna, moglie, madre, amica. A te che ogni giorno ti alzi presto per mandare a scuola i tuoi figli, che ti sbrighi nei mestieri con paura di arrivare tardi a lavoro. A te che curi la famiglia con tanto amore, che lavori con onestà, che soffri in silenzio perché nella vita non è andato tutto bene, a te che dietro a un sorriso nascondi le lacrime. A te che doni amore ogni giorno senza chiedere nulla.

Auguri Festa della Donna con video

A differenza di altre ricorrenze, quella della Festa della Donna è senza dubbio più speciale e di conseguenza occorre andare alla ricerca di modi particolari per fare gli auguri. Come i video, ad esempio. Come farli e dove trovarli? Naturalmente è molto semplice: in prima battuta è possibile procedere con una ricerca dedicata sulla piattaforma YouTube. I risultati sono tanti e con la visione dei primissimi secondi è possibile capire sin da subito se la proposta è quella giusta. Quindi esiste un portale ben nutrito, videohive.net, in cui sono presenti decine e decine di filmati da dedicare e inviare con pochi click ai proprio contatti.

Festa della Donna con immagini, foto, cartoline animate

Se c'è un aspetto positivo delle innovazioni introdotto con le nuove tecnologie c'è l'allargamento dei modi per fare gli auguri. In buona sostanza, le frasi per la Festa della Donna possono essere affiancate da foto e inviate via WhatsApp, Facebook, Instagram. In questo modo si riescono a raggiungere tanti destinatari con un solo passaggio. Per chi è alla ricerca di card digitali, alcuni dei siti più completi sono carloneworld.it e cartoline.it con una ricca selezione:

Parodia Tarzan e Jane Mimose per la festa della donna Mazzo di mimose Sulle note di "Quello che le donne non dicono" Auguri a tutte le donne Auguri per la festa della donna Il gentiluovo dell'8 marzo Per le donne amanti della natura Sei la mia ballerina Divertenti auguri per l'8 marzo.