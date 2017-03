Festa della Donna: frasi auguri divertenti, frasi auguri originali, frasi auguri simpatiche per tutte le donna

Tanti nuovi modi per fare gli auguri, ma una bella frase per la Festa della Donna è sempre il modo migliore per cogliere nel segno.

A grandi passi verso la Festa della Donna. Anche l'8 marzo è tempo di fare gli auguri. Una bella frase è sempre in grado di catturare l'attenzione di chi lo riceve, sia essa la mamma o la moglie, una collega di lavoro o un'amica. A parte gli auguri formulati di persona, solo in secondo piano entrano in gioco gli strumenti con i quali vengono formulati. Di conseguenza, che si tratta di WhatsApp o di Facebook, di un SMS sul cellulare o di un più messaggio di posta elettronica, poco in realtà cambia e l'importante è scegliere bene tra frasi auguri divertenti, frasi auguri originali, frasi auguri simpatiche per tutte le donna. Non è poi così difficile trovare quelle migliori quando si ha a disposizione la ricchezza della Rete.

Frasi Auguri Festa della Donna divertenti e originali

Solo pochi giorni ci separano dalla Festa della Donna per cui è tempo di andare alla ricerca delle migliori frasi di auguri divertenti e originali. Per tutti, naturalmente, sia per familiari e parenti, ma anche per amiche e colleghe di lavoro. Poco importa se sono formulati con un breve messaggio di testo sul cellulare, con un messaggio di posta elettronica, via WhatsApp o sulla bacheca personale di Facebook. Chi è alla ricerca delle parole più adatte a una delle tante raccolte di frasi. Proviamo ad anticiparne almeno una ovvero una di quelle più originali con cui colpire l'immaginazione di chi lo riceve:

Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne. La donna uscì dalla costola dell'uomo non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata. Donna, una parola che esprime amore, delicatezza e sincerità, tenerezza, fragilità, forza, sorriso, lacrima, speranza, compassione, comprensione, adattamento, sopportazione, ironia, spensieratezza, attenta, malinconica, pensierosa, conciliante, caparbia, arrendevole, ostinata, osservatrice, puntigliosa, accurata, generosa, pungente, battagliera, esplicita, aperta, festosa, mamma, figlia, moglie, nonna, sorella, amante, amica, creativa e soprattutto creatrice della vita. Donna tutto questo e molto ancora sei tu.

Auguri Festa della Donna simpatiche e spiritosi

A ben vedere, molte delle proposte di auguri per la Festa della Donna arrivano dagli stessi utenti. In questo modo si allarga la possibilità di scelta, anche nell'ottica di sfruttare questa stessa frase per spedire card digitali o per un articolato biglietto di auguri. Come queste:

A tutte quelle che , corrono veloci come me, per non fermarsi a pensare che, improvvisamente, tutto può finire o cambiare per sempre. A tutte quelle che, con coraggio, dopo aver toccato il fondo, riescono a risalire più forti di prima. A tutte quelle che, esorcizzano la paura con la forza, la determinazione a farcela. A tutte quelle che, piangono in silenzio, e da sole, perché detestano farsi vedere fragili. A tutte quelle che, rinunciano ad un abbraccio, per paura di non riuscire più, ad abbracciarsi. Per quelle che, sanno che possono farcela da sole, e che non si fanno mettere in gabbia da nessuno. A tutte quelle che, non elemosinano amore, che bastano a se stesse, per poter dare agli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Se fosse per me, ogni giorno sarebbe la festa della donna... Ma solo per una donna, la mia, quella che mi fa perdere la testa...