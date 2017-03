Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Gentiloni, Giannini, Boeri

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:30): Ha rilanciato Gentiloni con delle interessanti affermazioni che potrebbe racchiudere delle novità per le pensioni o, comunque, ad essere riconducibili sostenute da una serie di ragionamenti di Giannini riferite alle condizioni che si stanno andando a creare nelle ultime notizie e ultimissime. Senza dimenticare la figura d Boeri...e soprattutto le sue convinzioni.

Capire quale sia la strada giusta da intraprendere per permettere all’Italia di tornare di crescere sembra un’impresa decisamente ardua, non per mancanza di progetti e intenzioni, ma soprattutto per un budget molto ristretto per poter attuare tutti i provvedimenti che si vorrebbero e per un attento e costante controllo da parte di una comunità che potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese se entro la fine del mese di aprile, come riportano le ultime e ultimissime notizie, non saranno presentate quelle misure correttive richieste del valore di 3,4 miliardi di euro. Il premier Gentiloni è ben consapevole degli impegni che ci aspettano e per questo ha annunciato di voler portare avanti la legislatura fino al 2018, provando a definire quei provvedimenti che potrebbero effettivamente permettere all’Italia di ripartire.

Le ultime affermazioni di Giannini e conseguenze su novità per le pensioni

Per l’autorevole giornalista Massimo Giannini, è giusto che Gentiloni provi a ‘curare’ il nostro Paese, perché del resto se non ci prova lui chi dovrebbe farlo? E soprattutto, per Giannini, all’indomani di quanto accaduto con la caduta del precedente esecutivo e la conseguenze situazione creatasi, non si sarebbe nulla da perdere, quindi, meglio avviarsi sulla strada del cambiamento. E se per Gentiloni questo significa tagliare le tasse sul lavoro e andare avanti con riforme strutturali importanti, allora che si faccia, considerando che questi annunci rappresentano una sorta di possibilità per il nostro Paese sullo scoccare della fine dell’operazione di Qe della Bce, che sta per esaurirsi, e della fine di una legislatura che a questo punto sarebbe meglio andasse avanti fino alla sua naturale scadenza, quanto meno per non minare quel minimo di stabilità che lo stesso Gentiloni è tornati ad assicurare. Le intenzioni di Gentiloni, secondo Giannini, sono buone: bene le ultime notizie che si concentrano su riduzione delle imposte sul lavoro, investimenti, taglio del cuneo fiscale, sia per le imprese che per i lavoratori, ma sarebbe bene anche osare. Se, infatti, secondo Giannini, il taglio fosse solo di 3-5 punti, potrebbe rivelarsi inutile e portare ben pochi vantaggi, se, invece, si osasse e si arrivasse ad un taglio più alto, fino a 10 punti, forse quella sarebbe la scelta giusta, accompagnata da un grande programma di rilancio degli investimenti pubblici.

Il premier Gentiloni sa benissimo le sfide cui sta andando incontro l’Italia, tra definizione del nuovo documento di programmazione economica, nuovo giudizio da parte della Comunità entro la fine del prossimo mese di aprile, quando dovrà decidere se aprire davvero una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, e prossima manovra. E proprio per questo pensa alle prossime misure da realizzare. Come appena riportato, e come confermano le ultime e ultimissime notizie, il premier avrebbe annunciato l’intenzione di attuare prossimi provvedimenti importanti riguardanti:

lavoro; spinta a nuovi investimenti per il lavoro; riduzione delle tasse; questione del Sud.

Misure, a sorpresa, che non ci si aspettava dall’attuale esecutivo, che potrebbero rappresentare la vera svolta, e che potrebbero rappresentare anche l’occasione concreta di un rilancio delle novità per le pensioni. Potrebbe essere possibile, stando alle ultime notizie, che con il nuovo documento economico di programmazione, Gentiloni possa prendere decisioni di misure impopolari visto che non si candiderà alle prossime elezioni, per cui a lui non interessa il consenso popolare. Si tratterebbe di misure come l’estensione a tutti della fattura elettronica, non solo da parte della P.A. ma anche per privati, che permetterebbe di avere un recupero complessivo di circa 50 miliardi di euro, una importante revisione della spesa pubblica o tagli ad alcune tipologie di pensioni stesse, cambiamenti certamente peggiorativi per alcuni ma che consentirebbero di recuperare tanti soldi per poter poi realizzare successivi interventi positivi per tutti, proprio partendo da quelle novità per le pensioni importanti per tutti, come quota 100, quota 41 per tutti, e anche assegno universale, finora sempre rimandati perché troppo costosi. Sembra, dunque, che qualcosa stia cambiando: se in fatti fino a qualche tempo fa si parlava di un Def che avrebbe dovuto essere di continuità con le misure del precedente esecutivo, le ultime notizie annunciano invece un cambiamento importante, all’interno del quale potrebbero inserirsi anche inaspettate novità per le pensioni. A sorpresa, addirittura, secondo le ultime e ultimissime notizie, ci sarebbe anche l’ipotesi di un avvio di quota 100 e assegno universale, sperimentali almeno in una prima fase, per un costo di 5 miliardi ognuno.

L’apertura a nuove analisi di fattibilità della quota 100 da parte del responsabile dei tecnici e l’intenzione da parte di tutti gli schieramenti politici e dell’esecutivo di voler introdurre finalmente in Italia l’assegno universale sembrano riprendere il piano di novità per le pensioni presentato già qualche tempo fa dal presidente dell’Istituto di Previdenza, Tito Boeri. E’ stato lui, infatti, fin da tempo a prevedere queste novità per le pensioni nel suo piano di revisione delle attuali norme pensionistiche, che, a suo dire, dovrebbe essere accompagnato anche da una revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come quelle baby pensioni che per Boeri rappresentano un grande spreco di denaro pubblico, nonché da un ricalcolo contributivo di tutte le più elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali. Non un’abolizione, ha specificato Boeri, ma un ricalcolo, per una redistribuzione equa delle risorse economiche e per cercare di rendere l’attuale sistema previdenziale ancor più sostenibile (considerando che Boeri non ha mai parlato di problemi di sostenibilità del sistema previdenziale italiano) ed equo per tutti.