Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il Libro Bianco Comunitario e i cinque scenari

Presentato il Libro bianco della Comunità: cos’, scenari previsti e probabile impatto per novità per le pensioni

E’ stato presentato il Libro bianco della Comunità, documento ufficiale della Commissione della stessa Comunità con cui si definiscono azioni e interventi mirati volti al rilancio di un particolare settore dell’economia, o di più settori. Stando alle ultime e ultimissime notizie, sarebbero ben cinque gli scenari per una Comunità dei prossimi anni che emergerebbero dal nuovo Libro Bianco.

I cinque scenari del Libro Bianco

Secondo il presidente della Commissione comunitaria, il documento rappresenta una sorta di base per portare avanti riflessioni importanti per la definizione del prossimo futuro della Comunità, “un modo per mettere pressione ai governi perché definiscano la loro visione per il futuro dell'Europa”, secondo quanto invece spiegato dal vicepresidente della Commissione, soprattutto per mantenere l’unità della Comunità stessa. I cinque scenari previsti dal Libro bianco sarebbero:

il primo, ‘Avanti così’, prevede un modello di Comunità sulla stessa scia di quello attuale; il secondo sarebbe quello del ‘Solo il Mercato unico’; il terzo, ‘Chi vuole di più fa di più’, prevede la revisione di una Comunità a più velocità; il quarto, ‘Fare meno in modo più efficace’, prevede una sorta di definizione del campo d'azione; il quinto, ‘Fare molto più insieme’, prevederebbe una sorta di ipotesi federalista ma con il comune obiettivo di un rilancio della Comunità in generale.

Gli scenari del Libro Bianco in particolare e conseguenze su novità per le pensioni

Secondo quanto previsto, in particolare, dai cinque scenari presentati nel nuovo Libro Bianco della Comunità, lo scenario uno porterebbe avanti la Comunità esattamente come andata avanti finora, con nuovi interventi strutturali, probabilmente sempre nel solco del’austerità, ma che potrebbe subire blocchi a causa delle differenze di vedute, diciamo, dei diversi Paesi e dei contrasti che ormai da tempo vanno avanti proprio a causa delle austere politiche che secondo alcuni dovrebbero essere riviste, perché non hanno portato finora i risultati sperati.

Con il secondo scenario, ‘Solo il mercato unico’, la comunità sembra voler tornare a concentrarsi su quest’unica politica a causa dell’incapacità dei 27 Paesi membri soluzioni condivise su una serie di argomenti e questioni. Ma avviare questa nuova linea di lavoro, significherebbe anche aumentare i controlli periodici che renderebbero difficile il passaggio delle frontiere e trovare lavoro all'estero. Il terzo scenario, ‘Chi vuole di più fa di più’, sarebbe quello che vedrebbe la nascita di una Comunità a più velocità, fino ad arrivare, probabilmente, come si è detto solo qualche settimane fa, ad una divisine tra i Paesi più avanzati e quelli più indietro, avvantaggiando i primi e penalizzando i secondi, motivo per il quale questo scenario piace qualcuno, come la Germania, e scontenta tutti gli altri. E non sarebbe certo questo scenario a sostenere l’introduzione di misure a sostegno delle persone più bisognose né tanto meno le novità per le pensioni da tempo auspicate nel nostro Paese.

Passando al quarto scenario, ‘Fare meno, in modo più efficiente’, la previsione sarebbe quella di concentrare le risorse a disposizione, per conquistare importanti risultati e in tempi decisamente stretti; mentre con l’ultimo scenario, ‘Fare molto di più insieme’, i Paesi condividerebbero in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti. Nessuno scenario, come si evince, sostiene novità per le pensioni, soprattutto importanti come quota 100 o quota 41 per tutti, ma anche l’assegno universale, forse solo il quinto scenario potrebbe prevedere aiuti dalla Comunità che, stando alle ultime notizie, con la recente risoluzione approvata sull’assegno universale, starebbe spingendo perché venisse introdotto anche nel nostro Paese. Di fatto, però, non sono previste regole per tutti come reciterebbe il ‘fare molto di più insieme’.