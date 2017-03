Auguri Festa della Donna 10 frasi d'amore, 10 foto originali, 10 video originali per mamma, figlia, collega, moglie, fidanzata

Mercoledì 8 marzo si celebra il giorno della Festa della Donne, che nasce come la Giornata Internazionale della donna, istituita nel 1908 in memoria di tante operaie morte nel rogo di una fabbrica di New York. Stando alle ricostruzioni di tanti, però, la Festa della donna nasce in realtà con l’approvazione del diritto di voto per le donne: in particolare, nel 1909, negli Stati Uniti, il partito Socialista americano decise di festeggiare la conquista al diritto di voto per le donne. Il 25 marzo del 1911, poi, nella fabbrica Triangle di New York, a causa di un incendio, 146 lavoratori, la maggior parte donne. La data dell'8 marzo come giorno della celebrazione della Festa della Donna è stata scelta quando, nel 1917, proprio in quel giorno le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, avviando la rivoluzione russa cui si ispirarono le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca scegliendo l'8 marzo per istituire la Giornata Internazionale dell'Operaia.

Auguri Festa della Donna 10 frasi d'amore

Il giorno della Festa della Donna per molti uomini rappresenta l’occasione ideale per dedicare un pensiero speciale alla propria donna. Che si tratti di una mamma, una moglie, figlia, fidanzata, amica, collega, è impossibile non pensare di dedicare un pensiero d’amore in un giorno particolare. Sono tantissime le frasi che si possono dedicare e se per qualcuno è abbastanza semplice scegliere le parole giuste da scrivere alla propria donna, per altri magari potrebbe risultare più complicato. Proponiamo di seguito una serie di frasi da cui prendere spunto.

‘Ciao Amore, nel giorno della festa delle donne ti mando un augurio grandissimo e ti ricordo che per me sei la più bella’; ‘A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica; a te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà, auguri in questo giorno speciale’; 'La prima scintilla del mio mondo, ecco cosa sei. Auguri amore mio'; ‘Oggi più che mai splende la tua forza di donna che si manifesta sempre nelle piccole cose quotidiane. Auguri’; ‘Ti guardo e vedo nei tuoi occhi, mamma, lo specchio di un’esistenza da imitare per quanto è bella. Auguri’; ‘Ti amo amore mio e gli auguri festa della donna più speciali sono per te, che tra tutte, sei la donna con cui voglio stare per sempre’; 'Tanti auguri alle creature più strepitosamente meravigliose e, anche, più super complicate di questo mondo. Auguri Donne'; 'Una dolce dedica alle Donne della nostra vita, a quegli Angeli che rendono, giorno dopo giorno, la nostra esistenza migliore. Auguri'; ‘Una donna che dimostra forza, coraggio, amore, determinazione e lealtà dovrebbe essere festeggiata tutti i giorni ma in questo giorno speciale voglio dedicarti un pensiero ancor più speciale per ringraziarti di tutto quello che sei e che fai per me. Auguri mamma’; ‘Scegliere le parole giuste per celebrarti in questo giorno è difficile perché sono troppi i pensieri che vorrei dedicarti. Uno su tutti però è quello che esprime il mio amore per te: ti sarò accanto sempre e per sempre come tu lo sei ogni giorno a me. Auguri amore’.

Feste delle Donne auguri 10 foto originali

Dedicare un augurio speciale per la Feste delle donne è possibile anche con foto e immagini, magari animate, che si possono facilmente trovare sul web. Consultando, infatti, siti specifici è possibile scegliere la foto migliore da inviare alla propria donna, magari accompagnata da una frase particolare, o da personalizzare. Per trovare l’immagine migliore, si possono consultare, per esempio, siti come dreamstime.com, 123greetings.com, thephotosclub.co, allindiaroundup.com, o, ancora, it.anygator.com, che offrono centinaia di proposte tra cui scegliere.

Feste della Donna auguri 10 video originali

Oltre a foto e immagini, altra idea originale e divertente per fare tanti auguri per la Festa della Donna alla propria donna, mamma, figlia, collega, moglie, fidanzata, potrebbe essere quella di dedicare un video particolare, magari simpatico e capace di strappare un sorriso, o più romantico. Anche in questo caso basta consultare siti web specifici che ne propongono a centinaia e scegliere quello che piace di più. Ma è possibile anche scaricare apposite app pper smartphone, Android o iOs, che permettono di creare proprio un video, con una serie di foto personali, per esempio, o divertente ed originale da personalizzare, creandovi magari anche uno sottofondo musicale significativo.