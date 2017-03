Auguri Festa della Donna frasi, messaggi, dediche per le donne alle donne e da uomini alle donne della propria vita

La Festa della donna che si celebra mercoledì 8 marzo è una ricorrenza che ricorda la lotta delle donne per affermarsi nella società, con la conquista del diritto di voto, di lavoro. Oggi per tante è considerata una serata particolare da trascorrere in compagnie di amiche, magari partecipando a serate speciali, magari ritrovandosi a cena in un ristorante, per altre, invece, rappresenta una giornata che non dovrebbe essere festeggiata, considerando che nasce, esattamente come il suo simbolo, la mimosa, da un tragico evento: la morte di centinaia di operaie di una fabbrica degli Stati Uniti. Eppure, nonostante vi siano tante donne che non ritengono si tratti di un giorno più speciali degli altri, sono tantissime le ragazze e le donne che si organizzano per trascorrere una serata diversa e insieme e tanti anche gli uomini che si preparano a dedicare loro un pensiero speciale.

Frasi auguri Festa della donna alla donna della propria vita

Per rendere questo giorno speciale, l’usanza è diventata quella di regalare un mazzo di mimose alla propria donna, che sia la mamma, la moglie, la fidanzata, l’amica, un mazzo di profumatissime mimose sarà certamente sempre ben gradito. E il mazzo di mimose può esser accompagnato da un bigliettino con una dedica speciale. Per chi volesse consigli e spunti per frasi da scrivere, di seguito proponiamo una serie di frasi tra le più belle ma anche divertenti da dedicare:

‘Le donne sono splendide creature, raffinate ed eleganti anche quando portano il mondo sulle spalle. Ma tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore, che con i fatti mi hai dimostrato quanto di bello c’è nell’essere donna. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’; ‘Una sola giornata non basta. Auguri ai fiori più belli che colorano il mondo’; ‘Auguri per la tua festa donna che illumini da sempre il nostro cammino rendendolo più sicuro e gioioso’; ‘Auguri a te splendida creatura che oggi giorno è al mio fianco e sa darmi amore come nessuno al mondo. Sei la migliore mamma del mondo. Ti voglio bene’; 'Un mondo senza donne sarebbe come un un barattolo di Nutella senza Nutella'; 'Qual è la differenza fra una donna e uno specchio? La donna parla senza riflettere, lo specchio riflette e basta'; ‘L'8 marzo non fa altro che ricordarci quanto siano importanti le donne in tutti i giorni dell'anno. Auguri amore mio’; ‘Buon 8 marzo a tutte le donne speciali come te’; ‘Donne, parola che vola nell'aria, parola che esprime amore, delicatezza e sincerità’; ‘Auguri a voi, moglie e figlia, che il cielo mi ha donato come il più bel regalo del mondo. Oggi voglio dirvi più di sempre quanto siete speciali’.

Auguri Festa delle Donne con frasi celebre e citazioni

Chi volesse stupire la donna della propria vita con frasi particolari e pensieri inaspettati potrebbe scegliere di dedicare frasi celebri, citazioni o aforismi, che lette da una donna suonano sempre come una grande dedica d’amore. Ecco di seguito una serie di spunti:

‘Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna’, di Tommaso D'Aquino; ‘Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai’, di Oriana Fallaci; ‘Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore’, di William Shakespeare; ‘Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo’, di Arthur Schopenhauer; ‘Le donne sono servite, in tutti questi secoli, come specchi che possiedono il potere magico e delizioso di riflettere la figura di un uomo a due volte la sua grandezza naturale’, di Virginia Woolf.