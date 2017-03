Auguri Festa della Donna tra origine e originalità con frasi, video, immagini oltre le tradizionali mimose

Auguri con frasi, immagini e video per la Festa della Donna e significato della mimosa come fiore simbolo della festa

Mancano solo due giorni alle celebrazioni della Festa della donna e c’è chi si prepara a comprare mazzi di mimose e piccoli doni per la donna della propria vita: mamme, mogli, nonne, fidanzate, amiche saranno certamente felici nel ricevere un mazzo di mimose profumatissime, magari in una bella composizione insieme a rose bianche e rose rosse, o anche solo un ramoscello, simbolo del proprio giorno, simbolo di un pensiero dedicatole dal proprio uomo e che fa sempre piacere. Ma perché si regalano le mimose nel giorno della Festa della Donna?

Festa della donna e significato della mimosa

Tradizionalmente nel giorno della Festa della Donna si regalano le mimose. La mimosa è una pianta, originaria dell’Australia, importata in Europa all’inizio del XIX secolo, che sboccia a fine inverno e con il suo colore giallo annuncia la gioia della primavera. Per gli Indiani d’America, la mimosa rappresenta forza e femminilità e proprio per questo, e per il fatto che fiorisce in concomitanza con l’inizio del mese di marzo, è stato scelto come fiore simbolo della festa della donna, per commemorare le operai morte durante un incendio nella fabbrica di New York in cui lavoravano, proprio l’8 marzo del 1908.

Auguri Festa della donna originali e tradizionali

Gli auguri alla propria donna per la giornata di mercoledì 8 marzo possono essere di quelli più tradizionali e romantici ma anche originali. E che si tratti di amiche, mamme, figlie, nonne, sorelle, amiche, fidanzate, colleghe, zie, il consiglio migliore per fare auguri che siano belli e tanto graditi è, come sempre, quello di seguire l’ispirazione del proprio cuore. Per chi avesse bisogno di consigli di frasi da scegliere da inviare per auguri della Festa della donna, proponiamo di seguito una serie di frasi da cui trarre spunto:

‘Ciao Donna, sempre indaffarata ad inseguire i tuoi dolci sogni e i tuoi ambiti progetti che riesci sempre a realizzare. Auguri’; ‘Ti guardo e vedo nei tuoi occhi mamma lo specchio di un’esistenza da imitare per quanto è bella. Auguri’; 'Io e te, due disastri della natura. Se 'chi dice donna dice danno', noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia! Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia'; 'Se non ci fossi tu noi uomini non sapremmo come affrontare e superare le nostre giornate. Auguri donna'; 'Noi siamo come i diamanti: uniche, irripetibili e preziose; noi stesse siamo il regalo più meraviglioso che avremmo mai potuto ricevere. Ha ragione colui che sostiene: 'Chi dice donna dice danno', perché noi donne diamo la vita, il coraggio, la speranza, il conforto nei momenti più difficili. Diamo tutte noi stesse solo per amore. Tanti auguri, amiche mie'; ‘Mogli, mamme, fidanzate, amanti, amiche, confidenti... quanti ruoli per una sola persona, auguri’; 'A te che mi fai palpitare il cuore e che mi rendi felice per ogni tuo sorriso dedico un augurio ricco d'amore in questa giornata così importante'; 'La tua festa l'8 marzo. La mia ogni giorno che trascorro con te'; 'Queste gialle e solari mimose, tenere e vitali come te, per farmi ricordare anche in questa giornata dedicata alle donne'; ‘Oggi il mondo si inchina a voi donne: sorella, amica, moglie, amante, madre, compagna. Tutto inizia per mezzo di voi e nulla avrà mai fine se a prendersene cura ci sarà una donna. Auguri’.

Festa della Donna auguri con video e immagini

E’ possibile fare gli auguri della Feste delle donne alle proprie donne, mamme, figlie, mogli, fidanzate, compagne, amiche, anche immagini, anche animate, e video che si possono facilmente trovare sul web. Consultando, infatti, siti specifici è possibile scegliere l’immagine migliore da inviare alla propria donna, che può essere personalizzata anche da una frase particolare. Per trovare l’immagine migliore, si possono consultare, siti come desicomments.com, christiancards4you.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com, anygator.com, allindiaroundup.com, thephotosclub.co. Tramite apposite app per smartphone, Android o iOs, è anche possibile creare un video personalizzato, realizzando, per esempio, un collage di foto personali, con un sottofondo musicale particolare.