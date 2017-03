Napoli Real Madrid streaming e elenco siti web legali aggiornato

Tutto pronto per Napoli Real Madrid, da vedere anche in streaming italiano. Ecco come fare da PC, tablet e smartphone.

In vista di Napoli Real Madrid occorre subito fare presente come ci siano tante e più possibilità per lo streaming italiani. Semplicemente perché le possibilità rispetto al passato sono aumentate e ci sono soluzioni anche gratis. E poi la qualità delle immagini è sempre più elevata e c'è perfino chi propone il 4K. E senza tirare in ballo quelle piattaforme che, non avendo acquisito i diritti per la gestione delle sfide in streaming, si muovono sul binario della non legalità. E allora, anche i riferimento alla più importante competizione di calcio del panorama continentale, l'innovazione aumenta e le strade percorribili per lo streaming italiano aumentano, andando al di là anche delle proposta di Premium. Non tutte le soluzioni sono immediate e scontate, ma in ogni caso sono il segnale più evidente di come il segmento dello streaming sia in costante evoluzione.

Napoli Real Madrid in streaming con i siti delle emittenti satellitari

Lo streaming di Napoli Real Madrid passa anche dai siti delle emittenti satellitari che hanno acquisito i diritti del più popolare torneo di calcio continentale a livello di club. Si tratta dunque di una possibilità aggiuntiva da prendere in considerazione in vista della sfida di martedì sera. Tanto per avere un'idea, tra le tante opportunità ci sono quelle dell'Honduras con Televicentro, dell'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, dell'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, di Malta Public con Broadcasting Services Limited, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal. Non tutti i siti trasmettono il live streaming per la presenza di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. Ed è poi da chiarire la completa liceità di questa soluzione.

Premium e il live streaming italiano di Napoli Real Madrid

Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, solo per abbonati per vedere le sfide della competizione di calcio. Anche se la possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto, si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto e smart TV. Di recente, come anticipato, è stata poi implementato il 4K anche per Napoli Real Madrid.

Siti bookmaker per lo streaming

Di recente e sempre con maggiore insistenza c'è chi propone di vedere in streaming le sfide continentali, compresa evidentemente Napoli Real Madrid, con uno dei tanti siti di bookmaker. Viene proposto lo streaming sulle proprie piattaforme web, ma con una serie di limiti. A partire quello relativo alla non trasmissione di tutte le sfide. In genere si tratta di una opportunità riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Per chi è un giocatore abituale si tratta tuttavia di una opzione aggiunta per lo streaming.