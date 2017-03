Auguri Festa della Donna 2017: le origini e gli auguri originali oltre alle solite mimose per tutte le donne mamma, amiche, figlie

Forse non tutti conoscono le origini della Festa delle Donne che viene celebrata ogni anno l’otto marzo. L’esordio delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, poi ribattezzata appunto Festa della Donna, è datata febbraio 1909 negli Stati Uniti su iniziativa del Partito socialista americano. In alcuni Paesi si fa invece riferimento a un episodio in cui alcune operaie americane, chiuse in fabbrica dal padrone perché non partecipassero a uno sciopero, persero la vita a causa di un incendio nel 1857.

In Italia e altri Paesi si è fatto spesso riferimento al rogo del 1911 a New York, nel quale persero la vita 134 donne. La leggenda narra che avvenne in una fabbrica di camicie l’otto marzo. In realtà l’incendio avvenne in febbraio e a seconda dei Paesi cambiano le date, i luoghi e il numero delle vittime. La scelta della mimosa come simbolo risale invece al 1946: le organizzatrici delle celebrazioni romane cercavano, infatti, un fiore che fosse di stagione e che costasse poco, e lo trovarono appunto nella mimosa. Quest’anno prova a distinguerti dalla massa con auguri originali oltre alle solite mimose per tutte le donne mamma, amiche, figlie, colleghe

Auguri originali per mamme e amiche

Iniziamo con frasi di Auguri originali per mamme ed amiche.

Donna. Come il sole che sorge e illumina il mondo. Tu come una poesia, sei l'eleganza, la bellezza, il fascino, la vita, l'amore, che fa tremare il cuore. Auguri per la Festa delle Donne. La donna: essere meraviglioso meritevole d'amore e rispetto incondizionato. Viva tutte le donne del mondo. Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica… fantastica ogni giorno dell’anno! Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna. Io e te, due disastri della natura. Noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia! Ma non rinuncerei mai alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia. Auguri alla donna più bella del mondo. Auguri alla donna più sensuale del mondo. Auguri alla donna più simpatica e solare del mondo. Ah, dimenticavo, auguri anche a te. Dicesi donna una persona in grado di trovare un paio di calzini maschili in un cassetto dove in realtà prima non c’erano. Buona Festa della Donna 2017! Il miglior modo per far girare la testa a una donna è dirle che ha un bel profilo. Auguri. Le donne ideali esistono, quello che non esiste è il loro numero nell'elenco telefonico. A te che mi fai palpitare il cuore e che mi rendi felice per ogni tuo sorriso dedico un augurio ricco d'amore in questa giornata così importante.

Frasi per figlie e colleghe oltre alle solite mimose

Oltre alle solite mimose ecco qualche suggerimento da utilizzare per fare gli Auguri per la Festa della Donna 2017 con frasi da dedicare a figlie e colleghe.

Come i fiori, sono le donne: se apri i loro petali con violenza, cadranno a terra, uno a uno, e il fiore muore... Solo il sole e l’amore fanno felice una donna. Auguri. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore. Ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata. Buona Festa delle Donne 2017. Splendido è chiamarti donna, splendido è farti sentire donna: e se qualche volta sbaglio, donna, perdonami, ma non sempre il mio amore può tutto al cospetto della tua grandezza. Tanti auguri. Sai com'è la donna ideale? Non si lamenta mai, non conosce la parola 'no', è sempre coerente con quel che dice, non ama immischiarsi nei fatti degli altri e vuole sempre la pace, soprattutto con le altre donne. Peccato che non l'abbiano ancora inventata. Le donne sono pericolose al volante? Ma che sciocchezze... Lo sono sempre. Sai cosa siamo noi? Due disastri della natura! 'Chi dice donna dice danno'... Beh, noi siamo due danni combinati: in pratica una tragedia, una bellissima tragedia! Non potrei fare mai a meno di te, mamma, amica e guida della mia vita. Ti voglio bene e buona Festa delle Donne. Qualcuno ha creato il sole: meraviglioso! Ha creato anche il mare: stupendo! Per non parlare poi di me: superlativo! E poi creò te... e dai, dopo tutte queste meraviglie, un errore gli è pure concesso! Nonostante non sia perfetta, ti voglio comunque un bene dell'anima. Buona Festa delle Donne. La donna ha bisogno di quattro animali: una Jaguar nel garage, una tigre nel letto, un visone sulle spalle e un asino che paghi! Tanti auguri a tutte le donne. Un augurio speciale a tutte quelle donne che han sempre voglia di festeggiare, e che scacciano la tristezza con forza, a tutte quelle che conoscono il significato profondo di questa giornata, a tutte quelle che vivono freneticamente e travolte così tanto dalle emozioni che non sanno nemmeno che oggi è l'otto marzo. A tutte voi va il mio più sincero augurio. Buona Festa delle Donne. La donna è un essere misterioso dalle mille sfumature. Da Eva in poi, solo tu hai regalato la vita e l'amore, tu che sei capace di rendere un Inferno o un Paradiso la vita di un uomo. Un augurio sentito a tutte le donne.