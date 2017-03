Auguri Festa della Donna: 10 frasi simpatiche, 10 frasi per dire ti voglio bene, 10 frasi divertenti, 10 frasi originali

Frasi divertenti, simpatiche e per dire ti voglio bene in occasione della Festa della Donna (aggiornamento ore 18.00):Tra le frasi da dedicare alle donne potreste scegliere anche quelle divertenti. Un modo che potrete utilizzare solo se le destinatarie hanno un forte senso dell’ humor. Altrimenti è meglio andare sul più classico.

Se sono single è perché penso che le donne siano essere meravigliosi: correre dietro alle donne non fa male a nessuno, è prenderle il problema. Auguri per la Festa della Donna. In questo giorno di festa il mio augurio è più forte è che possiate trascorrere la giornata sorridendo. Almeno per questa giornata fate silenzio. Hehehe. Scherzo. Buon otto marzo. A ciascuno di noi uomini il fato ha destinato una donna. Se riusciamo a sfuggirle, allora si che siamo salvi: buon otto marzo.

Il tempo vola ed in un batter d’occhio il Natale sembra ormai passato da chissà quanto tempo ed il calendario impone altri appuntamenti, altre feste da celebrare con messaggi di auguri. In un’atmosfera che inizia a diventare frizzante perché la primavera inizia a bussare alle porte dell’inverno per fargli capire che è ora di cambiare aria.

Questa volta bisogna prepararsi per la Giornata Internazionale della donna, comunemente chiamata Festa delle Donne che si celebra l’otto marzo in tutto il mondo. Una ricorrenza che ha il giallo come colore di sfondo. Quello delle mimose per che servono a ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto. Una condizione ancora oggi attuale in tutte le parti del mondo. Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911, mentre in Italia dal 1922. Una ricorrenza importante e per questo bisogna attrezzarsi per bene per non farsi cogliere impreparati. Qui una selezione di 10 frasi divertenti, 10 frasi simpatiche e 10 frasi per dire ti voglio bene che potrebbero fare al caso vostro per gli Auguri per la Festa della Donna.

Festa della Donna 10 frasi divertenti

Si dice che una delle tecniche di seduzione che riscuote maggior successo con le donne è quella di farle divertire. E quale migliore occasione per la Festa della Donna di utilizzare una di queste 10 frasi divertenti per regalarle un sorriso nel giorno dell’otto marzo?

La Festa della Donna è arrivata e io voglio farti i miei più sinceri auguri. E ricordatelo stasera quando uscirai con le tue amiche. Non esagerare con i festeggiamenti! Le cinque lettere che esprimono amore, delicatezza e sincerità sono quelle che formano la parola Donna. E nella giornata della tua festa volevo dirti che sono proprio le donne a far muovere il mondo. Come regalo per la festa della donna ho pensato di regalarti un fiore. Ma ne esiste ancora nessuno degno di te. Auguri amore mio. Tanti Auguri a tutte le donne del mondo che con professionalità e carisma riescono a dare quel tocco di grazia a un mondo che altrimenti sarebbe ancora più triste. Buona festa della donna. Alla mia Amicona preferita, i migliori auguri per la festa della donna e per tutti gli altri giorni! A volte penso a come potrebbe essere un mondo senza donne. Sicuramente più tranquillo… ma anche noioso, monotono, decisamente fermo e piatto. Sono le curve di una donna a farlo girare! Questa sera c’è una novità per la Festa della Donna. Non uscirai con le tue amiche a festeggiare perché ti ho preparato una sorpresina niente male. Lo streep te lo faccio io questa volta. Tanti auguri per l’otto marzo alla donna più incantevole che io conosca. Auguri per la Festa della Donna. C’è solo una differenza tra un fiore e una donna. Un fiore con il tempo appassisce, una donna con gli anni fiorisce. Auguri per la Festa delle Donne. Che mondo sarebbe senza una donna come te? Tanti auguri per la Festa della Donna.

10 frasi simpatiche per auguri della Festa delle Donne

Ecco una selezione di 10 frasi simpatiche per fare auguri originali in occasione della Festa delle Donne:

Tanti auguri alle creature più meravigliose e complicate che esistono al mondo. E per questo ancora più affascinanti. Tanti auguri Donne. L’otto marzo è la Festa delle Donne e io le voglio ringraziare tutte per quello che fanno per gli uomini. Senza di loro il mondo smetterebbe di girare, ne sono sicuro. Auguri, o Donne meravigliose. Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Tanti, tanti auguri. Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: Donna. Auguri per la tua festa Le donne sono come i fiori; se cerchi di aprirle con la forza i petali cadono e il fiore muore. L’amore e la tenerezza rappresentano la linfa vitale per una donna. Auguri per una Festa della donna calda e tenera. Le donne sorridono quando vogliono gridare, cantano quando vogliono piangere, piangono quando sono felici, ridono quando sono nervose, lottano per quello che vogliono, amano senza condizioni, si accontentano delle piccole cose. Auguri per la festa delle donne. La quota azzurra augura un felice otto marzo alla quota rosa. Auguri a te che donna lo sei sempre e non solo in questo giorno, ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno. Le donne sono il calore che tiene vivo il cuore e la forza che regge il Mondo. Tanti auguri a tutte voi per la vostra festa.

10 frasi per dire ti voglio bene

Ecco dieci semplici frasi per dire ti voglio bene alle persone importanti della vostra vita.

Ti voglio bene non con il cuore ma con l’anima, perché un giorno il cuore smetterà di battere invece l’anima vivrà in eterno! Se tu fossi una delle mie lacrime, non piangerei per paura di perderti. Ti voglio tanto bene. A te che dai al mio cuore l’emozione per dire io vivo. Ti voglio bene! Se il cielo sapesse quanto ti voglio bene si vergognerebbe di essere così piccolo. Auguri. Vuoi sapere chi è la persona più speciale del mondo a cui voglio tanto bene? Alza la cornetta del telefono e sentirai: tu, tu, tu, tu. Se il bene che ti voglio fosse denaro saresti davvero miliardaria. Auguri per la tua festa Ti voglio dire tre semplici parole, la loro pronuncia dura un istante ma se dette con il cuore e ascoltate con la mente possono rimanere eterne: Ti voglio bene. Sono un piccolo puntino nella tua vita. Un piccolo puntino che ti vuole bene. Il bene di un puntino è poco ma anche le stelle da lontano sembrano piccole. Un angelo ha diviso il mio cuore in tanti piccoli pezzi e mi ha detto: va e donane un pezzo a ogni persona a cui vuoi bene. Un pezzo è per te. Sei per me la persona più importante del mondo l’amica più grande, e sei la persona più meravigliosa che io conosca. Ti voglio bene.