Auguri Festa della Donna frasi, video, immagini, foto divertenti, originali, simpatiche, d’amore

La Festa delle Donne, festa di diritti e di dignità per le donne di tutto il mondo, ha origini che affondano all’inizio del secolo scorso. Secondo la leggenda, infatti, agli inizi del marzo 1908 le operaie della Cotton, un’industria tessile di New York, iniziarono a scioperare contro le loro disumane condizioni lavorative e lo sciopero durò fino a quando, l’otto marzo, il proprietario della fabbrica, un certo Johnson, dopo averle rinchiuse in essa, barricò tutte le uscite.

Poco dopo divampò un incendio, forse appiccato dallo stesso proprietario, in cui persero la vita 126 operaie. Ma dalla visita del Museum of the city of New York, situato nell’Upper East Side le cose evidentemente andarono diversamente. Passando in rassegna gli incendi che devastarono la città, non ci sono tracce dell’incendio della Cotton, mentre sono presenti immagini sconvolgenti dell’incendio divampato alcuni anni dopo, il 25 marzo 1911, alla Triangle Shirtwaist Company, situata nel cuore di Manhattan, all’incrocio fra Greene Street e Washington Place.

Al di là di come effettivamente sono andati i fatti, l’otto marzo rappresenta una data simbolica molto importante. Ancora oggi, infatti, il processo di liberazione delle donne dalla schiavitù e dalle imposizioni di una cultura smaccatamente maschilista. Come le vessazioni e le violenze, fisiche e morali, sia sul piano verbale che fisico, sono all’ordine del giorno purtroppo.

C’è tanta strada da fare e per questo è importante celebrare degnamente questa giornata anche con frasi, video, immagini, foto divertenti, originali, simpatiche, d’amore per fare gli auguri di Buona Festa delle Donne, che l’otto marzo non è semplicemente un modo per fare festa. Ma l’occasione per provare ad aprire gli occhi anche a quelli che fanno ancora finta di non vedere.

Frasi d’amore auguri Festa della Donna

L’amore governa il mondo e non può che farla da protagonista anche l’otto marzo. Ecco dieci frasi d’amore per fare gli auguri in occasione della Festa della Donna che potrebbero darvi qualche suggerimento utile per fare auguri originali e ricchi d’amore.

Donna, tu sei la luce che illumina il sole al mattino e la stella che illumina la luna di notte. Grazie di esistere! Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne. Oggi avrei voluto regalarti un fiore bellissimo, ma non posso, perché il fiore più bello che abbia mai visto sei proprio tu tesoro mio! Buona festa della donna! Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso. Auguri infiniti per la vostra festa. Dolce Donna, angelica e delicata creatura che affascina il mondo con una sua carezza. Auguri nostro prezioso e profumato petalo di rosa. In questo giorno speciale non cercare di essere una grande donna, perché il solo essere donna ti rende grande! L’otto marzo non fa altro che ricordarci quanto siano importanti le donne in tutti i giorni dell'anno. Per la festa dell’otto marzo non voglio fare un unico augurio alle donne del mondo, ma un augurio ad una donna unica al mondo: te! A te che sai calorosamente avvolgere il mio cuore come una calda coperta nelle notti più fredde. Buona Festa della Donna. Tanti auguri con tutto il cuore e siate sempre di buonumore, perché voi donne siete un fiore e con un sorriso rallegrate il nostro cuore.

Video immagini e foto divertenti ed originali

Perché non inviare gli auguri per la Festa della Donna in maniera divertente ed originale? I video, le immagini o le foto divertenti rappresentano sempre un gradito omaggio. Anche in vista della Festa delle Donna potrete scegliere quelli che vi piacciono di più e quelli da condividere, magari anche via social, con la persona prescelta.

Ecco alcuni siti che potranno tornarvi utili. Dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com, christiancards4you.com, allindiaroundup.com, thephotosclub.com.