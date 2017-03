Auguri Festa della Donna messaggi, frasi, dediche per mamma, moglie, fidanzata, compagna, amica, collega

La Festa delle Donne è l’occasione per ricordare le conquiste delle donne in ambito economico, politico e sociale ma anche le discriminazioni e le violenze di cui continuano ad essere sottoposte

Forse l’eccesso mondano legato all’otto marzo ha fatto passare in secondo piano l’importanza di una giornata come questa. La Festa delle Donne è principalmente l’occasione per ricordare tutte le conquiste delle donne in ambito economico, politico e sociale ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne, purtroppo, continuano ad essere sottoposte. Una Festa sempre attuale che bisogna celebrare degnamente con auguri, frasi e dediche per mamma, moglie, fidanzata, compagna, amica, collega.

Auguri Festa della Donna per mamma

È la donna per eccellenza e non se ne può fare a meno. La mamma rappresenta un concentrato di virtù come non ce ne sono altre al mondo. Donna, mamma, amica. Si dice che dietro un grande uomo ci sia una grande donna ed è così. Ed è per questo che bisogna pensare ad Auguri di buona Festa della Donna per mamma originali e fatti con il cuore. Lo meritano come donne e come mamme. Ecco una brevissima selezione della nostra raccolta di frasi che potrebbero esservi utile.

Dietro ogni grande uomo, c’è una grande donna. Un diamante prezioso e delicato grazie al quale il mondo ha scoperto la bellezza. Auguri per la Festa della Donna. A te donna e madre. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà. Auguri per la Festa della Donna Chi dice mamma dice amore, gioia, serenità. Oggi che è la Festa delle Donne il mondo celebra l’infinità di un essere superiore come la mamma. Auguri. La bellezza di una mamma non è semplicemente una questione estetica: si riflette negli occhi che sono lo specchio dell’anima. Auguri per la festa delle Donne Che mondo sarebbe senza una mamma, senza una moglie, senza una donna. Auguri per la vostra festa, che Iddio vi benedica sempre.

Festa della Donna frasi moglie, fidanzata e compagna

E nel giorno della Festa delle Donne non può mancare l’amore. Escogitate frasi nuove ed originali per far sentire la vostra stima nei confronti delle donne che amate. Sia che si tratti di vostra moglie, della vostra fidanzata oppure della vostra compagna.

Amore mio quest’oggi che si celebra la Festa della Donna questo ramoscello di mimosa è per te che lotti tutti i giorni per un mondo migliore per tutti. Auguri di cuore. A te amore, vivace e allegra come la mimosa che ti dono. Che tu possa portare sempre avanti sempre la tua vitalità che è poi quella che rende uniche le donne di tutto il mondo. Come il giallo di questa mimosa smorza il grigiore dell’inverno, tu porti l’allegria della primavera in questa casa. Auguri per la Festa delle Donne. Ti amo. Forza e femminilità sono le caratteristiche che ti contraddistinguono. Auguri per la Festa delle Donne. Sei la mia Musa ispiratrice. Sei un angelo caduto dal cielo per portare armonia in un mondo grigio e triste. Sei semplicemente…donna. Auguri per la tua festa.

Dediche di auguri Festa della Donna amica e collega

E poi perché non pensare a fare un omaggio anche alle proprie amiche o alle colleghe di lavoro che condividono quotidianamente le fatiche del lavoro? E allora ecco qualche frase di auguri in occasione della Festa della Donna da dedicare a qualche amica o collega. Farete un figurone e vi farete apprezzare moltissimo.

Siamo noi la forza del destino. Il Mondo è femmina. È la nostra Madre Terra che ci nutre e ci governa come solo noi donne sappiamo fare. Auguri. Una donna ti prende per la mano e ti tocca il cuore. Tanti auguri. Come dice la canzone: “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”. C’è un mondo fatto di sensibilità, di amore, di allegria, che solo noi, cara amica, possiamo dare al mondo. Auguri per la Festa della Donna Solo una donna ti capisce come una donna. Buon otto marzo. Una donna moltiplica le cose belle della vita e diminuisce quelle brutte. Auguri collega. Buon otto marzo.