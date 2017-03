Auguri Festa della Donna 2017: frasi divertenti, simpatiche, originali per fare gli auguri a chi si vuole bene

La Festa delle Donne 2017 è un’occasione per staccare la spina dal tran tran quotidiano e rubare la scena almeno per un giorno. E le donne sono naturalmente le protagoniste principali della giornata

Ormai ci siamo. La Festa della Donna 2017 è alle porte e anche in Italia iniziano i preparativi per trascorrerla al meglio. Certo bisognerebbe tenere ben presente quale è lo spirito dell’otto marzo e magari provare a portare al centro dell’attenzione la condizione delle donne che, malgrado gli sforzi compiuti da più parti, resta subalterna.

Nei casi peggiori addirittura di segregazione e schiavitù. Comunque, al di là di tutto, la Festa delle Donne 2017 è un’occasione anche per staccare la spina dal tran tran quotidiano e rubarsi, quando è possibile la scena almeno per un giorno. E le donne sono naturalmente le protagoniste principali. Fare gli auguri per la Festa della Donna 2017 è invece un dovere per i maschietti che senza questi esseri fantastici non saprebbero sopravvivere nemmeno un istante. Si può optare per frasi divertenti, simpatiche, o perché no anche originali. Un pensiero per chi si vuole bene che certamente verrà apprezzato dalle destinatarie.

Frasi divertenti auguri Festa della Donna 2017

Per iniziare ecco una selezione di frasi divertenti da dedicare a chi si vuole bene per la Festa delle Donne 2017.

Un cuore tenero, un animo fragile, una bocca da baciare e Dio ci regalò la donna. Tanti auguri a te, donna, che combatti ogni giorno per cambiare in meglio questo mondo! Ecco per te il premio per la donna più in gamba! Tanti auguri per la Festa della Donna 2017. C’è da ammettere che senza di te nulla può essere considerato importante. Buon otto marzo. Donna in te è racchiuso il vero e unico senso dell’esistenza. Ti auguro una splendida Festa delle Donne 2017. Puoi dare la vita ad un altro essere e sei capace di dare la tua per chi ami. Senza di te il mondo non avrebbe senso. Buon otto marzo. Festa della donna: che farebbe un uomo senza una donna? La risposta è scontata: nulla. Auguri. Qual è la differenza fra una donna e uno specchio? La donna parla senza riflettere, lo specchio riflette e basta!. Auguri per la Festa delle Donne 2017. Esser donna è un’avventura che richiede coraggio, una sfida che non finisce mai e che tiene vivo il mondo intero. Auguri di buon otto marzo! A te che ami, lotti, soffri e speri. Nel giorno della tua festa voglio dirti che solo il vostro coraggio può salvare il mondo. Beate quelle donne dove il gallo canta e la gallina tace. Auguri!!!

Auguri Festa della Donna 2017 simpatiche

Vi state chiedendo ancora quale registro utilizzare per i vostri auguri di buona Festa della Donna 2017? Se siete persone brillanti e la donna a cui state pensando condivide con voi questo aspetto caratteriale non esitate a prendere spunto da questa selezioni di frasi simpatiche che fanno parte della sezione dedicata a questa data così importante.

La donna è la terra dove c'è tutto per vivere e l'uomo è il mondo.... senza il mondo non esisterebbe la terra e senza la terra non si può avere il mondo.... Le donne sono le persone più care del mondo: soffrono, ascoltano, aiutano, comprendono, vivono...una donna non deve esser mai toccata neppure con un fiore...e amano in un modo che non immaginiamo neanche... Auguri a te che sei una donna, a te che sei una mamma, a te che mandi avanti la nostra vita! Auguri per questo giorno speciale dedicato a te che ti fai in quattro per noi! Donna, ti prego di accettare la mia solidarietà con questo mio pensiero puro per la ricorrenza di oggi, porgendoti questo immaginario, timido e delicato fiore di mimosa che oggi ti rappresenta. Auguri! La vostra festa non solo oggi, ma ogni giorno accanto a noi perchè con voi siamo tutto, senza voi siamo niente. Le donne sono come i fiori; se cerchi di aprirle con la forza i petali cadono e il fiore muore; l'amore e la tenerezza sono il sole per una donna. Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerla. Si può amare una donna brutta, ma non a prima vista. Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. La donna è come l’onda, o ti sostiene o ti affonda.



Frasi originali per Festa delle Donne 2017 a chi si vuole bene

E per concludere non potevano mancare le frasi originali per la Festa delle Donne 2017. Un concentrato di simpatia e novità che lascerà letteralmente a bocca aperta le donne che riceveranno i vostri auguri.

A ciascuno di noi il fato ha destinato una donna, se riusciamo a sfuggirle siamo salvi. Certe donne preferiscono essere belle piuttosto che intelligenti, e non hanno tutti i torti visto che moltissimi uomini hanno la vista più sviluppata del cervello. Senza il calore della Donna è come stare in casa con i termosifoni spenti. La Donna è molto appetitosa se condita con un pizzico… d’amore! Solo una donna, riesce a trovare un sorriso anche in una lacrima. La donna è un fiore che profuma di vita, il fiore è una donna che pecca di fragilità. La Donna sa essere dolce come un babà, amabile come il sangiovese, gustosa come una torta alla mimosa. Auguri a una ragazza che sa rendere bello ogni momento che trascorro con lei. Sono contento di averti conosciuta. Buon otto Marzo, donna!