Auguri Festa della donna frasi, messaggi da scrivere o inviare oltre le mimose per auguri con video, foto, immagini per stupire

E anche quest’anno ci siamo. L’otto marzo è ormai alle porte e il mondo si prepara a celebrare la Festa della Donna con auguri, frasi, messaggi da scrivere o inviare con video, foto, immagini per stupire le destinatarie, oltre alle mimose che rappresentano il simbolo universale di una giornata dal valore inestimabile. È una data importante, che serve a ricordare non solo le conquiste politiche e sociali ottenute con lotte dure e cruente dalle donne, ma anche per riflettere su un presente che, purtroppo, parla ancora di una condizione subalterna delle donne in una società globalizzata che viene definita ormai civile.

Secondo molti, la storia risale all’anno 1908 a New York, dove l’otto marzo morirono centinaia di operaie nel rogo di una fabbrica di camicie. Ma si tratta di una leggenda perché la stessa fabbrica pare non esistere affatto. Forse questo mito si rifà a un fatto realmente avvenuto, sempre a New York, il venticinque marzo del 1911, l’incendio della fabbrica Triangle, dove trovarono la morte 146 lavoratori, di cui 123 donne. In realtà le vere origini della Giornata Internazionale della Donna risalgono a molto tempo prima.

Quello che è certo è che, sulla strada delle conquiste dei diritti civili e sociali e per quel che riguarda la battaglia contro la terribile piaga della violenza sulle donne, ci sono ancora tanti passi da fare. Sarebbe bello che, nel momento in cui si sta scrivendo una frase o un pensiero, ci si ricordasse di tutto ciò.

Frasi e messaggi da scrivere oltre le mimose Festa delle Donne

Per prima cosa bisogna partire da un dato di fatto. Le donne sono esseri che sfiorano la perfezione. Sensibili, dinamiche, pratiche e dolci. Per questo motivo non si può pensare di affrontare la loro festa, l’otto marzo, pensando di cavarsela rispettando pedissequamente i riti e le tradizioni che pure sono importanti. No questo non basta più. C’è bisogno di andare oltre le mimose, il simbolo indiscusso della Festa delle Donne.

Il fiore scelto nel 1946 dall’Unione Donne Italiane proprio perché cresce spontaneamente in molte parti d’Italia, è economico ed è facile appuntarsi un rametto alla giacca o alla camicia. Bisogna saper colpire l’animo complesso e delicato di una donna. Scrivere frasi e messaggi per augurare un buon otto marzo, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa. Non c’è regalo più grande, infatti, di mettere a nudo la propria anima e regalarne almeno in parte il contenuto.

È il segno della fiducia e della gratitudine per il ruolo preziosissimo e spesso trascurato se non ignorato, che le donne svolgono in silenzio in tutto il mondo. Qui sotto una piccola selezione di frasi e di messaggi che potrebbero aiutarvi a trarre ispirazione:

Tanti auguri alle creature più meravigliose e complicate che esistono al mondo. E per questo ancora più affascinanti. Tanti auguri Donne. L’otto marzo è la Festa delle Donne e io le voglio ringraziare ad una ad una per quello che fanno. Senza di loro il mondo smetterebbe di girare. Auguri. Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Tanti, tanti auguri. L’amore e la tenerezza rappresentano la linfa vitale per una donna. Auguri per una Festa della donna calda e tenera. Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: Donna. Auguri per la tua festa Le donne sono come i fiori; se cerchi di aprirle con la forza i petali cadono e il fiore muore. La quota azzurra augura un felice otto marzo alla quota rosa. Auguri a te che donna lo sei sempre e non solo in questo giorno, ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno. Le donne sorridono quando vogliono gridare, cantano quando vogliono piangere, piangono quando sono felici, ridono quando sono nervose, lottano per quello che vogliono, amano senza condizioni, si accontentano delle piccole cose. Auguri per la festa delle donne. Le donne sono il calore che tiene vivo il cuore e la forza che regge il Mondo. Tanti auguri a tutte voi per la vostra festa.

Auguri festa della Donna video foto e immagini per stupire

Oggi, rispetto a qualche anno fa, le frasi o i messaggi non sono l’unico modo che avete per augurare in maniera originale una buona Festa della Donna. La tendenza ad utilizzare video, foto e immagini per stupire la donna a cui si vogliono inviare gli auguri si sta espandendo sempre di più anche nel nostro paese.

E, a quanto pare, sempre più gradita da parte dei destinatari. Che in questo caso saranno le donne in procinto di festeggiare la loro giornata. Quella che le vede protagoniste assolute. Un ruolo che, in realtà, le donne rivestono tutti i giorni, ma che raramente viene loro riconosciuto da una società che pensa ancora troppo spesso al maschile.

Piccoli gesti grandi risultati. Ecco perché anche semplici auguri si possono trasformare in atti rivoluzionari da certi punti di vista. Se avete intenzione di utilizzare video foto e immagini per i vostri auguri qui di seguito vi indichiamo alcuni siti che potrebbero fare al caso vostro:

dreamstime.com; it.anygator.com; 123greetings.com; desicomments.com; photobucket.com; askideas.com; sayingimages.com; christiancards4you.com; allindiaroundup.com; thephotosclub.com.