Festa della donna 2017: musei aperti e gratis Roma, Torino, Napoli, Milano e sciopero mondiale 8 Marzo 2017 per le donne

Musei aperti ed eventi a tema. I principali musei italiani resteranno aperti l'otto marzo in forma gratuita per le donne. Iniziativa voluta dal Ministro Dario Franceschini con l'hashtag #8marzoalmuseo

Musei aperti gratis per le donne e tante iniziative per la Festa delle Donne 2017

Non solo mimose ed auguri. La Festa delle Donne è anche un momento di riflessione, di ricordi, di sapere. In una parola di cultura. Ecco perché si potrebbe anche pensare di approfittare dell’otto marzo per compiere una gita nei luoghi dove trionfano arte e bellezza. Donne, per la vostra festa se non avete messo in calendario una visita ai musei che per l’occasione saranno aperti gratis, fatelo. Non ve ne pentirete e risparmierete anche il prezzo del biglietto.

Questo grazie all’iniziativa voluta dal ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini che ha invitato i direttori dei musei ad aprire le loro porte gratuitamente al gentil sesso e a organizzare visite ed eventi a tema. L’iniziativa ha un suo hashtag, #8marzoalmuseo grazie al quale si potrà essere aggiornati in tempo reale su quali saranno le strutture aperte con cui condividere foto di dipinti, sculture, vasi figurati arazzi e affreschi dove le donne sono protagoniste sia su Twitter che su Instagram.

Musei aperti a Roma, Torino, Napoli e Milano

Vediamo un po’ quale è la panoramica generale nelle principali città italiane. Abbiamo preparato per voi un elenco dei maggiori musei che resteranno aperti, gratuitamente per le donne, in tutta la giornata dell’otto marzo. Roma, Torino, Napoli e Milano hanno risposto alla grande. Sarà quindi un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata così importante a godere dei capolavori dell’arte italiana, che poi hanno un respiro certamente mondiale.

Milano

Archivio di Stato di Milano; Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; Cenacolo Vinciano; Palazzo Arese-Litta; Parco dell’anfiteatro romano e Antiquarium “Alda Levi”; Pinacoteca di Brera.

Roma

Musei Civici; Musei Capitolini; Musei di Villa Torlonia; Centrale Montemartini; Museo dell’Ara Pacis; Mercati di Traiano; Museo di Roma in Trastevere.

Napoli

Museo Archeologico Nazionale; Salone d’Ercole di Palazzo Reale; Museo Diocesano; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze; Castel Sant’Elmo; Museo del Novecento; Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana; Area archeologica di Carminiello ai Mannesi.

Torino

Armeria Reale di Torino; Galleria Sabauda; Musei Reali; Palazzo Carignano; Palazzo Reale di Torino; Villa della Regina.

Sciopero mondiale delle donne otto marzo

Per la Festa delle Donne 2017 il gentil sesso ha deciso di fare sentire forte la sua voce di protesta contro una tendenza, che si rafforza anno dopo anno, di considerare l’otto marzo, una semplice ricorrenza celebrativa, fatta di mimose e cioccolatini, ma senza quello spirito che dovrebbe essere obbligatorio visto quello che rappresenta.

Ecco perché hanno deciso di proclamare lo sciopero mondiale delle donne proprio nel giorno della loro festa. Una giornata di lotta per riaffermare la propria dignità. Che vuol dire innanzitutto lavoro, parità e lotta alla violenza e al sessismo ancora dominante. Uno sciopero globale, insomma a cui hanno aderito quaranta Paesi del mondo, in cui ogni donna deciderà autonomamente in che modo esprimere la propria denuncia.

C’è chi lo sciopero lo farà nel modo classico, astenendosi cioè dal portare a termine la propria giornata di lavoro, chi farà assemblee durante le ore lavorative, altre che parteciperanno a cortei, flash mob o a conferenze. Gruppi di donne hanno anche organizzato letture pubbliche in piazza. Insomma quest’anno l’attenzione verrà riportato sui temi che hanno dato il via a questa giornata e che, purtroppo, sono ancora attuali nonostante gli anni passino. Purtroppo invano.