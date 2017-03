Festa della donna 2017: cosa fare, dove andare, iniziative oltre allo sciopero mondiale per festa della donna Napoli, Roma, Torino

Non solo musei e sciopero mondiale. Per la Festa della Donna saranno tante le iniziative messe in cantiere dalle città italiane. Qui una selezione di quellp che accadrà a Napoli, Roma, Torino e Milano

Se avete voglia di trascorrere la Festa della Donna 2017 nelle più belle città italiane, allora sappiate che troverete tante iniziative degne di nota otre lo sciopero mondiale che verrà attuato in ben quaranta paesi nel mondo. Non rigiratevi quindi troppo i pollici mentre vi chiedete cosa potere fare, dove andare in questa giornata dedicata esclusivamente al gentil sesso. Uscite di casa, o dall’albergo dove alloggiate, e lasciatevi guidare dal vostro istinto. Napoli, Roma, Torino e Milano hanno preparato per voi un menù davvero ricco di iniziative alle quali potete prendere parte.

Cosa fare Napoli e Roma

Cosa fare a Napoli e a Roma se ci si trova da quelle parti nel giorno della Festa della Donna 2017? Ecco qualche spunto, ma sono davvero tante le attività e gli appuntamento che offrono queste due città:

Napoli

Museo Archeologico Nazionale - percorso alla ricerca dell’immagine femminile nella città greco-romana, a partire dal mito della Sirena Parthenope arrivando alla vita quotidiana delle donne in Grecia e a Roma. Museo Archeologico Nazionale - alla riscoperta dell’universo femminile nell’antichità. Centro Commerciale Auchan - mostra fotografica dedicata a dieci donne che hanno fatto grande Napoli, da Sirena Parthenope a Sofia Loren. Museo Pignatelli - visita guidata durante la quale sarà possibile scoprire la vita della Principessa Rosina Pignatelli, ultima residente della villa, oggi diventata una casa museo.

Roma

Musei gratuiti. Tra le mostre da non perdere, Caravaggio e i Maestro di Hartford a Galleria Borghese, The Adventures of Alice Guido Reni District, The Art of the Brick, Artemisia Gentileschi e il suo tempo a Palazzo Braschi, L’Ara com’era, Leonardo e il Volo, I Pittori del ‘900. Cena vietnamita. Siete amanti della cucina etnica? Allora potete prenotare una cena a Thien Kim Roof Garden, ristorante vietnamita con terrazza dalla vista panoramica sulla città eterna. Teatro. Serata a teatro l’otto marzo? E perché no. in tal caso potreste vedere la commedia Cattivissimo Max di Max Giusti oppure l’ispettore Drake e il delitto perfetto, Colpo basso, Quei Due e Per sei dollari l’ora.

Dove andare iniziative Milano e Torino oltre lo sciopero mondiale

Non da meno le iniziative oltre lo sciopero mondiale che sono in programma a Milano e Torino. Ecco Un breve elenco con alcuni consigli su dove andare:

Milano

Musei gratuiti - ecco i musei da visitare: Archivio di Stato, Biblioteca Nazionale Braidense, Cenacolo Vinciano, Palazzo Arese-Litta, Parco dell’anfiteatro romano e Pinacoteca di Brera. Cena al ristorante - molti saranno i ristoranti di Milano che organizzeranno serate a tema per l’8 marzo. Come ad esempio Maison Bretonne, oppure il Martini Bar Bistrot. Concerto Ritratto di Donna - presso il Museo del Novecento concerto di Katia Caradonna al pianoforte e Sergio Bonetti al flauto. Incontri e dibattiti - numerosissimi eventi incentrati sulle questioni femminili e di genere. Tra gli appuntamenti da non perdere l’incontro alla Casa della Cultura sulle donne scienziate del passato e del presente (con proiezione di un film “Il diritto di contare” a seguire), la presentazione del libro “La Banda della culla” di Francesca Fornario presso l’Arci Bellezza di via Bellezza. Corteo serale - l’otto marzo è anche la giornata dello sciopero mondiale delle donne. Il collettivo “Non una di meno” organizza, oltre a una performance artistica in Galleria Vittoria Emanuele II, un corteo serale per Milan che prenderà il via alle diciotto da piazza Duca D’Aosta.

Torino

Torino e le donne, una storia in rosa - Somewhere organizzata un tour della città per raccontare e far scoprire le donne che hanno caratterizzato la storia della città di Torino, Cabrio è donna - tour che racconta i segreti e gli intrighi delle donne di potere a bordo di un bus cabrio. Torino Magica – tour che mescola esoterismo, intrighi, magie, gossip e aspetti inquietanti sulle donne più celebri e importanti della città. Turin Tour organizza un itinerario speciale a Palazzo Reale per andare alla scoperta delle Dame che hanno segnato la storia sabauda. Musei Reali gratuiti con caccia al tesoro - accesso gratuito per le donne presso i Musei Reali, Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda e Museo dell’Antichità potranno essere visitati gratuitamente dalle donne.