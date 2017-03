Napoli Real Madrid e Lione Roma streaming siti, Rojadirecta, link per vedere Champions League e Europa League

Nuova settimana di grande spettacolo con il calcio continentale e Napoli Real Madrid e Lione Roma sono due sfide di alto interesse da vedere in streaming italiano. Stando infatti alle preferenze degli utenti italiani, è proprio la visione in mobilità da smartphone, tablet e PC a rappresentare una delle soluzioni più gradite. E lo è soprattutto quando di mezzo di sono di mezzo le più importanti competizioni a livello di club. Una prima distinzione da fare è quella tra metodi ufficiali e soluzioni illecite per la visione delle immagini di gioco. Rispetto alle seconde, come Rojadirecta, la risposta che arriva è anche sul versante del miglioramento dell'offerta ovvero la proposizione di una migliore esperienza di visione, anche attraverso l'alta definizione. Tuttavia occorre far presente come è in costante aumento il numero delle occasioni per lo streaming italiano e non, gratis o con qualche limite tecnico che sia.

Siti esteri per streaming Napoli Real Madrid e Lione Roma

C'è una soluzione interessante per il doppio streaming di Napoli Real Madrid e Lione Roma ed è esattamente quello delle piattaforme web emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini dei due tornei di calcio. Tra i tanti esempi ci sono quelli di Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), di Televicentro (Honduras), di Rajawali Citra Televisi Indonesia (Indonesia), di Raidió Teilifís Éireann (Irlanda), di Radio Television of Kosovo (Kosovo), di Radio Television Luxembourg (Lussemburgo), di Makedonska Radio Televizija (Macedonia), di Public Broadcasting Services Limited (Malta), di Sanoma Media Netherlands (Paesi Bassi), di Sistema Nacional De Television (Paraguay).

Premium per lo streaming italiano di Napoli Real Madrid, Sky per Lione Roma

Ovviamente ci sono le soluzioni per vedere Napoli Real Madrid in streaming italiano così come Lione Roma. Nel primo caso occorre fare riferimento a Premium Play, per soli abbonati, disponibile su PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Nel secondo c'è maggiore varietà. C'è sì un'occasione solo per chi ha sottoscritto un contratto ovvero Sky Go, ma anche un secondo strumento, Now TV, slegato da abbonamenti con l'emittente satellitare. Naturalmente è a pagamento (9,99 euro), ma è comunque una freccia in più nell'arco dello streaming italiano.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Napoli Real Madrid e Lione Roma

Non ci sono solo i siti dei canali satellitari per vedere in streaming Napoli Real Madrid e Lione Roma. Nel ventaglio delle possibilità includiamo i portali dei bookmaker. Non è scontata la possibilità di riuscire a vedere le sfide in live streaming italiano, qualunque sia la piattaforma scelta è quasi sempre necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Si tratta insomma di limiti non aggirabili e con i quali occorre fare i conti. Ma si tratta in ogni caso di un tentativo supplementare per lo streaming delle due attese sfide continentali in cui sono in ballo i destini calcistici delle due compagini italiane.